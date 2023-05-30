Найпопулярніший літній коктейль – готуємо мохіто з ромом

З настанням літньої спеки так і кортить випити чогось освіжаючого, прохолодного та свіжого. Чому б не зупинитися на популярному коктейлі мохіто. У нас є рецепт.

Мохіто – популярний літній коктейль родом із Куби. Він набув там популярності у 80-роках та чудово поєднувався з тамтешнім гарячим ритмом життя.

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До класичного рецепта напою входить білий ром, тростинний цукор та газована вода, але існують і сучасні варіанти коктейлю: з полуницею, ревенем, з лимоном та лаймом чи навіть без алкоголю та зі спрайтом.

Рецепт класичного мохіто з ромом

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– сік 1 лайма;

– 1 чайна ложка цукру;

– м'ята;

– 60 грамів білого рому;

– газована вода.

Приготування:

Змішуємо сік лайма з цукром та листочками м'яти. Подрібнюємо все, аби виділився сік з листочків. Перекладаємо у склянку та додаємо льоду.

Наливаємо газованої води, рому та помішуємо ложкою з довгою ручкою. Прикрашаємо коктейль свіжими листочками м'яти та подаємо до столу.

Смачного!

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