Молочні батони – смак дитинства на вашому столі

Ще з дитинства ми пам'ятаємо найсмачніші бутерброди на молочному батоні з вершковим маслом, посипані цукром або политі медом. Чому б не випекти таку здобу вдома власноруч? У нас є рецепт.

Молочні батони – пухка домашня випічка, яка так полюбилася нам ще з дитинства. Зараз в магазинах вдосталь різноманітної здоби, але саме молочні батони найсмачніші.

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Їх можна нарізати на бутерброди, додавати до фаршу на котлети, висушувати на грінки чи перетворювати на панірувальні сухарі. А ще ми полюбляємо їсти їх з домашнім варенням.

Рецепт молочних батонів

Час: 2 години

2 години Порції: 2

– 200 грамів теплого молока;– 200 грамів теплої води;– 700 грамів борошна;– 8 грамів дріжджів;– 3 столові ложки цукру;– 1 чайна ложка солі;– 50 грамів вершкового масла (мʼякого).

Приготування:

Змішуємо молоко, воду, дріжджі та цукор. Додаємо поступово борошно і замішуємо тісто.

Вкінці додаємо м'яке вершкове масло та сіль.

Залишаємо тісто піднятись у 2 рази, обминаємо тісто.

Ділимо його на три рівні частини, близько 400 грамів кожна, залишаємо на 20 хвилин.

Формуємо батони та залишаємо розстоятись, щоб вони піднялись.

Робимо надрізи та змащуємо білком, присипаємо кунжутом.

Випікаємо молочні батони в розігрітій духовці при 200 градусах 30 хвилин з паром (це в окрему жаротривку посудину наливаємо гарячу водичку, яка буде виділяти пар і просто стояти в духовці під час випікання).

Охолоджуємо готову здобу на решітці.

Смачного!

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