Молочні батони – смак дитинства на вашому столі

21 червня 2023, 12:30
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Джерело:

Готуємо з Юлією

Ще з дитинства ми пам'ятаємо найсмачніші бутерброди на молочному батоні з вершковим маслом, посипані цукром або политі медом. Чому б не випекти таку здобу вдома власноруч? У нас є рецепт.

Молочні батони – пухка домашня випічка, яка так полюбилася нам ще з дитинства. Зараз в магазинах вдосталь різноманітної здоби, але саме молочні батони найсмачніші.

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Їх можна нарізати на бутерброди, додавати до фаршу на котлети, висушувати на грінки чи перетворювати на панірувальні сухарі. А ще ми полюбляємо їсти їх з домашнім варенням.

Рецепт молочних батонів

  • Час: 2 години
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 200 грамів теплого молока; 
 – 200 грамів теплої води;
 – 700 грамів борошна;
 – 8 грамів дріжджів;
 – 3 столові ложки цукру;
 – 1 чайна ложка солі;
 – 50 грамів вершкового масла (мʼякого).

Приготування:

  • Змішуємо молоко, воду, дріжджі та цукор. Додаємо поступово борошно і замішуємо тісто.
  • Вкінці додаємо м'яке вершкове масло та сіль.
  • Залишаємо тісто піднятись у 2 рази, обминаємо тісто.
  • Ділимо його на три рівні частини, близько 400 грамів кожна, залишаємо на 20 хвилин.
  • Формуємо батони та залишаємо розстоятись, щоб вони піднялись.
  • Робимо надрізи та змащуємо білком, присипаємо кунжутом.
  • Випікаємо молочні батони в розігрітій духовці при 200 градусах 30 хвилин з паром (це в окрему жаротривку посудину наливаємо гарячу водичку, яка буде виділяти пар і просто стояти в духовці під час випікання).
  • Охолоджуємо готову здобу на решітці.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак