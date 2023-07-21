Молода картопля, мак та шкварки – стародавній рецепт з Вінниччини, який потрібно відродити
Джерело:Володимир Ярославський
Скільки страв з молодої картоплі ви знаєте? А давніх? У нас є цікавий варіант страви родом з Вінниччини, який точно стане вашим фаворитом, хоч він і незвичний.
Як вам таке поєднання: молода картопля, мак та шкварки? Не кожного дня зустрічаємо їх на кухні, а ще – в одній страві. У нас є рецепт незвичайної, стародавньої страви родом з Вінниччини, яким залюбки поділився український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський.
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Шеф-кухар зізнався, що навіть для нього це дуже неочікуване поєднання інгредієнтів. Проте це дуже смачно. Обов’язково спробуйте приготувати молоду картоплю з маком за давнім рецептом з Вінниччини, адже потрібно популяризувати справжній смак України.
Рецепт страви з молодої картоплі, маку та шкварок
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
– 800 грамів молодої картоплі;
– 80 грамів сала;
– 40 грамів маку;
– 3 – 5 зубчиків часнику;
– сіль, чорний мелений перець;
– зелень (кріп).
Приготування:
- Молоду картоплю заливаємо холодною водою на 20 – 30 хвилин, потім очищаємо жорсткою стороною губки, знявши тільки тоненьку шкірочку.
- У каструлю перекладаємо картоплю, заливаємо доверху холодною водою. Солимо та доводимо до кипіння. Відварюємо все 20 – 25 хвилин на повільному вогні.
- Мак обсмажуємо на сухій добре розігрітій сковорідці декілька хвилин, висипаємо в миску.
- Сало дрібно нарізаємо, висмажуємо в шкварки. Потім зменшуємо вогонь і додаємо до сала дрібно посічений часник. Обсмажуємо його на дуже маленькому вогні секунд 10 – 15 (часник не повинен змінити колір).
- Дістаємо картоплю і додаємо її до шкварок. Добре просмажуємо декілька хвилин та додаємо мак.
- Подаємо страву одразу з усією юшкою. За бажанням можна ще картоплю після відварювання просто обсмажити у шкварках, а часник додавати потім. Проте це смачніше вже для немолодої картоплі.
- Обов’язково зробіть салат та додайте улюблену зелень до картоплі, найкраще кріп.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати засипану капусту з пшоном – улюблену страву Івана Франка.