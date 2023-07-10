В салат чи до хот-догів: рецепт моркви по-корейськи

10 липня 2023, 12:40
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Джерело:

Микола Люлько

Один з найпростіших рецептів холодної закуски – морква по-корейськи. Вона підходить не тільки до м'яса чи риби, а й до хот-догів чи салатів.

Морква по-корейськи – відмінний варіант закуски з простих та доступних інгредієнтів. Головним секретом вдалої страви є спеції. Краще обирати одразу готовий мікс, аби не переборщити з додаванням їх окремо.

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Окрім того, що морква по-корейськи може бути повноцінною та самостійною закускою, її часто додають до салатів, змішують з маринованими грибами, баклажанами. Також вона смакує з рибою, куркою, яловичиною та свининою.

Рецепт моркви по-корейськи

  • Час: 6 – 8 годин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 1 кілограм моркви;
 – 10 грамів солі;
 – 20 грамів цукру;
 – 50 грамів яблучного оцту;
 – 100 грамів соняшникової олії;
 – 25 грамів спецій для моркви по-корейськи;
 – 10 грамів перцю чилі;
 – 50 грамів часнику.

Приготування:

  • Шинкуємо соломкою попередньо помиту та очищену моркву, солимо та мнемо гарно руками, щоб пішов сік.
  • Додаємо спеції, цукор, оцет,  вичавлений часник, перець та заливаємо розігрітою олією.
  • Перемішуємо, накриваємо і даємо постояти ніч.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак