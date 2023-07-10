В салат чи до хот-догів: рецепт моркви по-корейськи
10 липня 2023, 12:40Читать новость на русском
Джерело:Микола Люлько
Один з найпростіших рецептів холодної закуски – морква по-корейськи. Вона підходить не тільки до м'яса чи риби, а й до хот-догів чи салатів.
Морква по-корейськи – відмінний варіант закуски з простих та доступних інгредієнтів. Головним секретом вдалої страви є спеції. Краще обирати одразу готовий мікс, аби не переборщити з додаванням їх окремо.
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Окрім того, що морква по-корейськи може бути повноцінною та самостійною закускою, її часто додають до салатів, змішують з маринованими грибами, баклажанами. Також вона смакує з рибою, куркою, яловичиною та свининою.
Рецепт моркви по-корейськи
- Час: 6 – 8 годин
- Порції: 4
– 1 кілограм моркви;
– 10 грамів солі;
– 20 грамів цукру;
– 50 грамів яблучного оцту;
– 100 грамів соняшникової олії;
– 25 грамів спецій для моркви по-корейськи;
– 10 грамів перцю чилі;
– 50 грамів часнику.
Приготування:
- Шинкуємо соломкою попередньо помиту та очищену моркву, солимо та мнемо гарно руками, щоб пішов сік.
- Додаємо спеції, цукор, оцет, вичавлений часник, перець та заливаємо розігрітою олією.
- Перемішуємо, накриваємо і даємо постояти ніч.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати трубочки з білковим кремом, як у дитинстві.