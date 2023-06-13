Смачнішого не куштували – рецепт домашнього полуничного морозива

Під час літньої спеки так і хочеться скуштувати чогось прохолодного. Наприклад морозива. Чому б не приготувати його вдома, адже у нас є рецепт.

Що може бути кращим і смачнішим за власноруч приготовану страву? Так і з морозивом. Не полініться та зробіть його вдома з сезонних ягід – полуниці.

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Рецепт полуничного морозива

Час: 5 годин

5 годин Порції: 6

– 3 склянки полуниці (очищеної, нарізаної шматочками або кубиками);– 4 столові ложки лимонного соку;– 1,5 склянки цукру;– 1,5 склянки молока;– 2 3/4 склянки жирних вершків;– 2 чайні ложки ванільного екстракту.

Приготування:

З'єднуємо полуницю з лимонним соком та половиною склянки цукру. Обережно перемішуємо та даємо постояти при кімнатній температурі, щоб ягоди пустили сік. Близько 2 годин.

Проціджуємо ягоди, зберігаючи накопичений сік.

Розділяємо ягоди навпіл. Половину ягід розминаємо в пюре, решту нарізаних ягід охолоджуємо — їх додамо пізніше.

У середній мисці змішуємо молоко та решту цукру. Перемішуємо, поки цукор не розчиниться.

Змішуємо жирні вершки, відкладений полуничний сік, розтерту полуницю та ванільний екстракт. Це морозиво матиме природний вигляд дуже ніжно-рожевого кольору. Якщо бажаєте отримати насичений рожевий відтінок, додайте кілька крапель червоного харчового барвника.

Збиваємо морозиво приблизно 20 – 25 хвилин у морожениці.

За 5 хвилин до закінчення часу збивання додаємо нарізану полуницю, яку залишили.

Поставте в морозильну камеру принаймні на 2 години.

Смачного!

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