Вечеря за 30 хвилин – готуємо м'ясні гнізда з морквою
7 червня 2023, 18:20Читать новость на русском
Джерело:Валерія Деменчук
Не знаєте, що приготувати на вечерю, аби було ситно, смачно та швидко? Спробуйте м'ясні гнізда в макаронах – вам сподобається!
Мʼясні гнізда можна подавати не тільки до вечері, вони смакуватимуть і на обід. Їх зручно брати з собою на роботу, тільки не забудь додати свіжих овочів для балансу.
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Існує багато варіацій цієї страви, ми наполягаємо зупинити свій вибір на основі з макаронів. Це зручна форма у яку потрібно тільки викласти м'ясний фарш.
Рецепт м'ясних гнізд в макаронах
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6 – 8
– 450 грамів макаронів в гніздах;
– 400 грамів м'ясного фаршу (курячого, яловичого);
– 2 зубчики часнику;
– 1 морква;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 4 столові ложки томатної пасти;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– олія.
Приготування:
- Нарізаємо цибулю, моркву натираємо, часник давимо через прес і обсмажуємо на олії до мʼякості.
- Фарш змішуємо з овочами, солимо та перчимо і добре перемішуємо.
- На сковорідку викладаємо макарони-гнізда (на невеликій відстані один від одного), на кожне гніздо кладемо кульку фаршу.
- Томатну пасту розбавляємо з водою і заливаємо у сковорідку, щоб покрило 2/3 частину макаронів. Накриваємо кришкою і на середньому вогні доводимо до кипіння. Як тільки закипить, зменшуємо вогонь до мінімуму і готуємо під кришкою 20 – 30 хвилин, до готовності.
- Якщо соус википить раніше, ніж приготуються макарони – додайте ще води. При подачі посипаємо тертим сиром.
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