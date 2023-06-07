Вечеря за 30 хвилин – готуємо м'ясні гнізда з морквою

Не знаєте, що приготувати на вечерю, аби було ситно, смачно та швидко? Спробуйте м'ясні гнізда в макаронах – вам сподобається!

Мʼясні гнізда можна подавати не тільки до вечері, вони смакуватимуть і на обід. Їх зручно брати з собою на роботу, тільки не забудь додати свіжих овочів для балансу.

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Існує багато варіацій цієї страви, ми наполягаємо зупинити свій вибір на основі з макаронів. Це зручна форма у яку потрібно тільки викласти м'ясний фарш.

Рецепт м'ясних гнізд в макаронах

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 6 – 8

– 450 грамів макаронів в гніздах;– 400 грамів м'ясного фаршу (курячого, яловичого);– 2 зубчики часнику;– 1 морква;– 1 ріпчаста цибуля;– 4 столові ложки томатної пасти;– сіль;– чорний мелений перець;– олія.

Приготування:

Нарізаємо цибулю, моркву натираємо, часник давимо через прес і обсмажуємо на олії до мʼякості.

Фарш змішуємо з овочами, солимо та перчимо і добре перемішуємо.

На сковорідку викладаємо макарони-гнізда (на невеликій відстані один від одного), на кожне гніздо кладемо кульку фаршу.

Томатну пасту розбавляємо з водою і заливаємо у сковорідку, щоб покрило 2/3 частину макаронів. Накриваємо кришкою і на середньому вогні доводимо до кипіння. Як тільки закипить, зменшуємо вогонь до мінімуму і готуємо під кришкою 20 – 30 хвилин, до готовності.

Якщо соус википить раніше, ніж приготуються макарони – додайте ще води. При подачі посипаємо тертим сиром.

Смачного!

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