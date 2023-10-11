Салат з курочкою та броколі – рецепт від якого ви ніколи не погладшаєте
11 жовтня 2023, 10:42Читать новость на русском
Джерело:Ната Фудблог
Шукали салат з низьким вмістом калорій, але щоб був ситним та поживним? У нас є такий з курочкою та броколі.
Салат з курочкою та броколі – відмінний варіант не тільки до ситного обіду, а й для вечері. Така страва ніколи не зашкодить фігурі, адже вона повністю дієтична.
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Щодо пропорцій – обирайте за кількістю осіб на яких розраховуєте. Орієнтовно це одне куряче філе, половина броколі.
Спробуйте такий смачний салат вдома та вам закортить приготувати його повторно.
Рецепт салат з курки та броколі
- Час: 45 хвилин
– броколі;
– куряче філе;
– томати чері;
– твердий сир;
– улюблені горіхи;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– зубчик часнику;
– грецький йогурт без наповнювача.
Приготування:
- Броколі розділяємо на мілкі суцвіття та відварюємо у киплячій підсоленій воді не більше 3 – 4 хвилин, перекладаємо в тарілку.
- Запечене або відварене куряче філе нарізаємо невеликим кубиком, також нарізаємо томати та натираємо сир, все додаємо до броколі.
- Для заправки беремо по 2 столові ложки йогурту, сіль, перець, зубчик часнику та все добре перемішуємо. Посипаємо улюбленими горішками та подаємо до столу.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати мариновану капусту з буряком пелюстками.