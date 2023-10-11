Салат з курочкою та броколі – рецепт від якого ви ніколи не погладшаєте

11 жовтня 2023, 10:42
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Джерело:

Ната Фудблог

Шукали салат з низьким вмістом калорій, але щоб був ситним та поживним? У нас є такий з курочкою та броколі.

Салат з курочкою та броколі – відмінний варіант не тільки до ситного обіду, а й для вечері. Така страва ніколи не зашкодить фігурі, адже вона повністю дієтична.

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Щодо пропорцій – обирайте за кількістю осіб на яких розраховуєте. Орієнтовно це одне куряче філе, половина броколі. 

Спробуйте такий смачний салат вдома та вам закортить приготувати його повторно.

Рецепт салат з курки та броколі

  • Час: 45 хвилин
Інгредієнти:
 – броколі;
 – куряче філе;
 – томати чері;
 – твердий сир;
 – улюблені горіхи;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – зубчик часнику;
 – грецький йогурт без наповнювача.

Приготування:

  • Броколі розділяємо на мілкі суцвіття та відварюємо у киплячій підсоленій воді не більше 3 – 4 хвилин, перекладаємо в тарілку.
  • Запечене або відварене куряче філе нарізаємо невеликим кубиком, також нарізаємо томати та натираємо сир, все додаємо до броколі.
  • Для заправки беремо по 2 столові ложки йогурту, сіль, перець, зубчик часнику та все добре перемішуємо. Посипаємо улюбленими горішками та подаємо до столу.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак