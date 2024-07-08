Закрутка з вашого дитинства: рецепт огіркового салату "Ніжинський"
8 липня 2024, 10:34Читать новость на русском
Джерело:greenpost
Це дуже апетитна закуска із солоних огірків і цибулі. Її так просто готувати, а смакувати зможете всю зиму.
Це незамінна закрутка, яка чудово доповнює будь-який стіл. Хрусткі, ароматні та з легким кисло-солодким смаком – такі огірки сподобаються усім.
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Рецепт салату з огірків "Ніжинський"
- Час: 2 години
- Порцій: 4
– 1200 грамів огірків;
– 750 грамів цибулі;
– 20 грамів молодого кропу;
– по 2 – 3 горошини в кожну банку гіркого та пахучого перцю;
– 5 грамів солі у кожну банку;
– пів чайної ложки цукру у кожну банку;
– 1 столова ложка оцту 9% в кожну банку;
– пів великого лаврового листка (або один маленький) у кожну банку.
Приготування:
- Залежно від того, які плоди у вас є у наявності, їх слід по-різному нарізати.
- Дрібні – кружальцями, а великі розріжте вздовж на чотири частини, далі частинками, товщина не більше 3 міліметрів. Цибулю наріжте тонкими півкільцями.
- Дрібно нашаткуйте кріп.
- У великій мисці вимішайте всі інгредієнти.
- У чисті та підготовлені банки додайте гіркий та пахучий перець. Викладіть (добре утрамбовуючи) огіркову суміш, зверху додайте сіль, цукор, оцет, половину лаврового листка.
- Виставте кожну закрутку у каструлю та заливайте кип’ятком до рівня на 1,5 – 2 сантиметри нижче горлечка.
- Накривайте стерилізованими кришками та залиште 20 хвилин.
- Виставте каструлю з банками на вогонь, доведіть до кипіння і на малому вогні пастеризуйте мінімум 12 хвилин.
- Після зазначеного часу вийміть банки та щільно закупорте кришками.
- Кожну закрутку переверніть та вкутайте ковдрою до повного охолодження.