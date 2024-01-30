Цей рецепт розірвав тікток: готуємо швидкі картопляні ньоки з грудинкою
30 січня 2024, 23:42Читать новость на русском
Джерело:kate.nora.blog
Якщо вам набридли звичайні макарони, зверніть увагу на ньоки. Вони чудово поєднуються з різноманітними соусами, грибами, овочами та м'ясом.
Готові ньоки продаються у магазині. Також їх можна зробити самотужки з картоплі та борошна.
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Картопляні ньоки з копченою грудинкою
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
– 500 грамів ньоків;
– 100 грамів свинячої копченої грудинки;
– 150 мілілітрів вершків 20%;
– 1 цибуля;
– 3 зубчики часнику;
– 2 столові ложки олії;
– 100 грамів моцарели;
– 1 чайна ложка приправи "Італійські трави";
– четвертина червоного перцю чилі;
– половина пучка петрушки;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Наріжте грудинку невеликими шматочками. Цибулю і часник почистьте і теж дрібно поріжте.
- На розігріту пательню влийте олію та обсмажте цибулю до напівпрозорості. Додайте шматочки грудинки та обсмажте до легкої рум'яності.
- Додайте часник, через хвилину влийте вершки, всипте італійські трави та присоліть до смаку. Доведіть до закипання вершків.
- Тим часом залийте ньокі окропом і дайте постояти 1 – 2 хвилини. Злийте воду і викладіть їх у форму для випікання.
- Залийте ньоки вершковим соусом, додайте моцарелу та кілька слайсів перцю чилі.
- Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 10 – 15 хвилин. Готову страву притрусіть подрібненою зеленню.