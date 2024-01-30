Цей рецепт розірвав тікток: готуємо швидкі картопляні ньоки з грудинкою

Якщо вам набридли звичайні макарони, зверніть увагу на ньоки. Вони чудово поєднуються з різноманітними соусами, грибами, овочами та м'ясом.

Готові ньоки продаються у магазині. Також їх можна зробити самотужки з картоплі та борошна.

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Картопляні ньоки з копченою грудинкою

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2

– 500 грамів ньоків;– 100 грамів свинячої копченої грудинки;– 150 мілілітрів вершків 20%;– 1 цибуля;– 3 зубчики часнику;– 2 столові ложки олії;– 100 грамів моцарели;– 1 чайна ложка приправи "Італійські трави";– четвертина червоного перцю чилі;– половина пучка петрушки;– сіль до смаку.

Приготування:

Наріжте грудинку невеликими шматочками. Цибулю і часник почистьте і теж дрібно поріжте. На розігріту пательню влийте олію та обсмажте цибулю до напівпрозорості. Додайте шматочки грудинки та обсмажте до легкої рум'яності. Додайте часник, через хвилину влийте вершки, всипте італійські трави та присоліть до смаку. Доведіть до закипання вершків. Тим часом залийте ньокі окропом і дайте постояти 1 – 2 хвилини. Злийте воду і викладіть їх у форму для випікання. Залийте ньоки вершковим соусом, додайте моцарелу та кілька слайсів перцю чилі. Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 10 – 15 хвилин. Готову страву притрусіть подрібненою зеленню.