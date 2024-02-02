Ви забудете про макарони: рецепт найкращої італійської страви з картоплі
2 лютого 2024, 17:35Читать новость на русском
Джерело:tania_sheremet_
Приготуйте на обід чи вечерю смачні італійські ньоки. Хоч ця страва і виглядає дещо вишуканою, вона є дуже простою та бюджетною.
Ньоки можна подавати з будь-яким соусом. Вони чудово пасують до м'яса.
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Картопляні ньоки
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
– 2 картоплі в "мундирі";
– 1 яйце;
– 150 грамів борошна;
– 100 грамів печериць;
– 2 зубчики часнику;
– 150 мілілітрів вершків 20%;
– невеликий пучок петрушки;
– сіль і перець до смаку.
Приготування:
- Картоплю в "мундирі" натріть на великій терці.
- Додайте яйце, сіль, перець, борошно та замісіть тісто.
- Розкачайте і наріжте на рівні частини. Сформуйте кульки. Виделкою сформуйте ньоки.
- Поріжте часник і печериці. В сковорідку налийте олію, додайте часник, печериці та смажте до золотистого кольору. Після цього посоліть, поперчіть та влийте вершки.
- Покладіть ньокі в окріп та проваріть 3 хвилини.
- Тим часом поріжте петрушку.
- Відварені ньокі з'єднайте з соусом та посипте зеленню.