Ви забудете про макарони: рецепт найкращої італійської страви з картоплі

2 лютого 2024, 17:35
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Джерело:

tania_sheremet_

Приготуйте на обід чи вечерю смачні італійські ньоки. Хоч ця страва і виглядає дещо вишуканою, вона є дуже простою та бюджетною.

Ньоки можна подавати з будь-яким соусом. Вони чудово пасують до м'яса.

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Картопляні ньоки

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 картоплі в "мундирі";
– 1 яйце;
– 150 грамів борошна;
– 100 грамів печериць;
– 2 зубчики часнику;
– 150 мілілітрів вершків 20%;
– невеликий пучок петрушки;
– сіль і перець до смаку.

Приготування:

  1. Картоплю в "мундирі" натріть на великій терці.
  2. Додайте яйце, сіль, перець, борошно та замісіть тісто.
  3. Розкачайте і наріжте на рівні частини. Сформуйте кульки. Виделкою сформуйте ньоки.
  4. Поріжте часник і печериці. В сковорідку налийте олію, додайте часник, печериці та смажте до золотистого кольору. Після цього посоліть, поперчіть та влийте вершки.
  5. Покладіть ньокі в окріп та проваріть 3 хвилини.
  6. Тим часом поріжте петрушку.
  7. Відварені ньокі з'єднайте з соусом та посипте зеленню.

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Автор: Ольга Котів