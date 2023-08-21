Огірки з медом: рецепт, що підкорює ТікТок
21 серпня 2023, 07:10Читать новость на русском
Джерело:ТікТок authentic food
Хрусткі та запашні малосольні огірочки з медом – це те поєднання від якого зразу течуть слинки. Як правильно куштувати таку смакоту – розкриває вірусне відео у ТікТок.
Автентичні українські рецепти – це завжди так смачно, особливо, якщо це стосується консервації. Проте інколи потрібно знати з чим найкраще певну закрутку куштувати. До прикладу, малосольні огірки найкраще йдуть у парі з медом.
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Рецепт огірків з медом
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 1
– 3 малосольні огірки;
– 100 грамів свіжого меду.
Приготування:
- Баночку готових до споживання огірків дістаньте з погреба чи комори. Нагадаємо, що процес маринування огірків має становити мінімум 24 години.
- Вийміть 3 огірки з банки, обережно струшуючи від маринаду та викладіть їх на красиву тарілку.
- В іншу глибоку ємкість налийте мед.
- Кожен огірок вмокніть у тарілку з медом і одразу куштуйте.
Смачного!Малосольні огірки за цим рецептом виходять просто у кожного.