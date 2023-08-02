Точно хрумтітимуть: рецепт огірків по-корейськи від Клопотенка

З огірків можна приготувати чимало смачних та ситних страв і закусок, особливо на зиму. Ми пропонуємо спробувати особливий рецепт салату за рецептом Євгена Клопотенка.

Огірки по-корейськи – популярна закуска, яку з легкістю можна приготувати вдома та закрити на зиму. Така консервація може зберігатися в темному і прохолодному місці, а у потрібний момент стане влучним доповненням святкового чи буденного столу.

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Хоч до корейської кухні ця зимова консервація не має жодного відношення, але цей салат й справді ситний та смачний.

Рецепт огірків по-корейський

Час: 2 години

2 години Порції: 2

– 2 кілограми огірків– 1 кілограм моркви– 9 зубчиків часнику– 200 грамів цукру– 3 ложки солі– 100 грамів оцту– 300 грамів олії– 20 грамів меленого коріандру.

Приготування:

Нарізаємо помиті огірки довгими брусочками. Очищену моркву натираємо на спеціальну тертку для корейської моркви.



Готуємо огірки по-корейськи / Фото Клопотенка

Часник пропускаємо через прес.

Розігріваємо сковорідку з олією та викладаємо моркву та огірки. Додаємо цукор, сіль, коріандр та часник. Вливаємо оцет та ретельно перемішуємо.



Готуємо огірки по-корейськи / Фото Клопотенка

Тушкуємо все разом 15 хвилин.



Готуємо огірки по-корейськи / Фото Клопотенка

У стерилізовані банки викладаємо салат та закриваємо кришками. Перевертаємо догори дном та залишаємо до повного охолодження.

Смачного!

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