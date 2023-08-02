Точно хрумтітимуть: рецепт огірків по-корейськи від Клопотенка
Джерело:Євген Клопотенко
З огірків можна приготувати чимало смачних та ситних страв і закусок, особливо на зиму. Ми пропонуємо спробувати особливий рецепт салату за рецептом Євгена Клопотенка.
Огірки по-корейськи – популярна закуска, яку з легкістю можна приготувати вдома та закрити на зиму. Така консервація може зберігатися в темному і прохолодному місці, а у потрібний момент стане влучним доповненням святкового чи буденного столу.
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Хоч до корейської кухні ця зимова консервація не має жодного відношення, але цей салат й справді ситний та смачний.
Рецепт огірків по-корейський
- Час: 2 години
- Порції: 2
– 2 кілограми огірків
– 1 кілограм моркви
– 9 зубчиків часнику
– 200 грамів цукру
– 3 ложки солі
– 100 грамів оцту
– 300 грамів олії
– 20 грамів меленого коріандру.
Приготування:
- Нарізаємо помиті огірки довгими брусочками. Очищену моркву натираємо на спеціальну тертку для корейської моркви.
Готуємо огірки по-корейськи / Фото Клопотенка
- Часник пропускаємо через прес.
- Розігріваємо сковорідку з олією та викладаємо моркву та огірки. Додаємо цукор, сіль, коріандр та часник. Вливаємо оцет та ретельно перемішуємо.
Готуємо огірки по-корейськи / Фото Клопотенка
- Тушкуємо все разом 15 хвилин.
Готуємо огірки по-корейськи / Фото Клопотенка
- У стерилізовані банки викладаємо салат та закриваємо кришками. Перевертаємо догори дном та залишаємо до повного охолодження.
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