Як в улюблених бургерах мільйонів: відеорецепт огірків пікулі на зиму
18 липня 2024, 12:45Читать новость на русском
Джерело:Як варити і печи
Всі ми так любимо соковиті бургери! Секрет їх смаку не тільки у булочці та котлеті, а й в правильному огірочку.
Бургери можна легко приготувати вдома: купити булочку, посмажити котлетку і, звісно, додати соковитий огірочок. Така закрутка підійде і для канапок чи лавашів!
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Огірки пікулі
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
– 6 кілограмів огірків;
– 0,5 літра оцту;
– 0,5 літра олії;
– 6 столових ложок цукру;
– 3 столові ложки солі;
– 2 – 3 головки часнику;
– 1 пучок петрушки.
Приготування:
- Огірки помийте та тонко нашаткуйте.
- Посоліть та лишіть на годину.
- Через годину коли гірки пустять сік промийте їх джерельною водою.
- Відцідіть, як вказано на відео.
- Змішайте у каструлі інгредієнти маринад та проваріть.
- Додайте нашатковану цибулю.
- Коли закипить всипте огірки та варіть ще 5 – 7 хвилин.
- Розкладіть їх у стерилізовані банки.
- Щільно закупорте кришками та помістіть під ковдру мінімум на 12 годин.