Як в улюблених бургерах мільйонів: відеорецепт огірків пікулі на зиму

18 липня 2024, 12:45
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Джерело:

Як варити і печи

Всі ми так любимо соковиті бургери! Секрет їх смаку не тільки у булочці та котлеті, а й в правильному огірочку.

Бургери можна легко приготувати вдома: купити булочку, посмажити котлетку і, звісно, додати соковитий огірочок. Така закрутка підійде і для канапок чи лавашів!

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Огірки пікулі

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 6 кілограмів огірків;
– 0,5 літра оцту;
– 0,5 літра олії;
– 6 столових ложок цукру;
– 3 столові ложки солі;
– 2 – 3 головки часнику;
– 1 пучок петрушки.

Приготування:

  1. Огірки помийте та тонко нашаткуйте.
  2. Посоліть та лишіть на годину.
  3. Через годину коли гірки пустять сік промийте їх джерельною водою.
  4. Відцідіть, як вказано на відео.
  5. Змішайте у каструлі інгредієнти маринад та проваріть.
  6. Додайте нашатковану цибулю.
  7. Коли закипить всипте огірки та варіть ще 5 – 7 хвилин.
  8. Розкладіть їх у стерилізовані банки.
  9. Щільно закупорте кришками та помістіть під ковдру мінімум на 12 годин.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська