Те, що треба в спеку: рецепт холодної окрошки на сметані

28 червня 2024, 14:44
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Джерело:

Shuba

Зазвичай холодник готують на квасі чи кефірі. Однак радимо зробити його на сметані.

Окрошка чудово освіжає у спеку. Спробуйте і переконайтеся.

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Окрошка на сметані

  • Час: 60 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів яловичини;
– 4 картоплини;
– 3 яйця;
– 2 огірки;
– зелень до смаку;
– 50 грамів зеленої цибулі;
– сіль, перець до смаку;
– 20 грамів сметани;
– 1 літр води;
– 3 грами лимонної кислоти.

Приготування:

  1. М’ясо помийте, наріжте та відваріть протягом 30 хвилин. Картоплю помийте і зваріть до готовності. На це піде близько 20 хвилин. Яйця зваріть на круто. Огірки, зелень і зелену цибулю добре помийте.
  2. Огірки наріжте кубиками, а зелень і цибулю подрібніть. Готові м'ясо, картоплю і яйця охолодіть і наріжте кубиками.
  3. Покладіть всі підготовлені овочі у каструлю, додайте сіль, перець, сметану і перемішайте. В охолоджену кип'ячену воду всипте лимонну кислоту і розмішайте. Влийте воду у каструлю, додайте зелень, зелену цибулю і перемішайте.

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Автор: Ольга Котів