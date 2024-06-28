Те, що треба в спеку: рецепт холодної окрошки на сметані
28 червня 2024, 14:44Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Зазвичай холодник готують на квасі чи кефірі. Однак радимо зробити його на сметані.
Окрошка чудово освіжає у спеку. Спробуйте і переконайтеся.
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Окрошка на сметані
- Час: 60 хвилин
- Порцій: 4
– 300 грамів яловичини;
– 4 картоплини;
– 3 яйця;
– 2 огірки;
– зелень до смаку;
– 50 грамів зеленої цибулі;
– сіль, перець до смаку;
– 20 грамів сметани;
– 1 літр води;
– 3 грами лимонної кислоти.
Приготування:
- М’ясо помийте, наріжте та відваріть протягом 30 хвилин. Картоплю помийте і зваріть до готовності. На це піде близько 20 хвилин. Яйця зваріть на круто. Огірки, зелень і зелену цибулю добре помийте.
- Огірки наріжте кубиками, а зелень і цибулю подрібніть. Готові м'ясо, картоплю і яйця охолодіть і наріжте кубиками.
- Покладіть всі підготовлені овочі у каструлю, додайте сіль, перець, сметану і перемішайте. В охолоджену кип'ячену воду всипте лимонну кислоту і розмішайте. Влийте воду у каструлю, додайте зелень, зелену цибулю і перемішайте.