Найсмачніша окрошка на цілу сім'ю – родинний рецепт

20 червня 2023, 11:33
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Джерело:

Валерія Велігура

Влітку завжди хочеться чогось прохолодного, щоб насолодитися і не переїсти. У нас є відмінний варіант – окрошка з курятиною.

Окрошка – популярний холодний суп, який зазвичай готують саме влітку. Існує багато варіацій приготування першої страви, але найпопулярніший – це відвареною курочкою.

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Окрошку можна заправляти айраном, кефіром, квасом. Тут все залежить від ваших смаків та вподобань.

Рецепт окрошки з куркою

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 3 варених яйця;
 – 125 грамів огірка;
 – 250 грамів вареного м’яса та/або ковбаси/балику;
 – 125 грамів редису;
 – 125 грамів вареної картоплі;
 – 30 грамів зелені.
Для заправки:
 – 1 столова ложка гірчиці;
 – 1 столова ложка хрону;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – трішки цукру;
 – 500 грамів айрану;
 – 250 – 500 грамів сильногазованої води.

Приготування:

  • Нарізаємо кубиками заздалегідь відварену до готовності та охолоджену курку, картоплю кубиками. Аналогічно нарізаємо овочі, дрібно січемо зелень.
  • Для заправки змішуємо всі інгредієнти.
  • У порційний посуд викладаємо всі нарізані інгредієнти, поливаємо заправкою та подаємо до столу суп охолодженим.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак