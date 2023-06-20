Найсмачніша окрошка на цілу сім'ю – родинний рецепт

Влітку завжди хочеться чогось прохолодного, щоб насолодитися і не переїсти. У нас є відмінний варіант – окрошка з курятиною.

Окрошка – популярний холодний суп, який зазвичай готують саме влітку. Існує багато варіацій приготування першої страви, але найпопулярніший – це відвареною курочкою.

Читайте також Від історії до рецепта: готуємо справжній американський гамбургер

Окрошку можна заправляти айраном, кефіром, квасом. Тут все залежить від ваших смаків та вподобань.

Рецепт окрошки з куркою

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

– 3 варених яйця;– 125 грамів огірка;– 250 грамів вареного м’яса та/або ковбаси/балику;– 125 грамів редису;– 125 грамів вареної картоплі;– 30 грамів зелені.– 1 столова ложка гірчиці;– 1 столова ложка хрону;– сіль;– чорний мелений перець;– трішки цукру;– 500 грамів айрану;– 250 – 500 грамів сильногазованої води.

Приготування:

Нарізаємо кубиками заздалегідь відварену до готовності та охолоджену курку, картоплю кубиками. Аналогічно нарізаємо овочі, дрібно січемо зелень.

Для заправки змішуємо всі інгредієнти.

У порційний посуд викладаємо всі нарізані інгредієнти, поливаємо заправкою та подаємо до столу суп охолодженим.

Смачного!

Сподобався рецепт окрошки? Спробуйте також приготувати три літні холодні супи за нашимина вибір.