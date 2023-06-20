Найсмачніша окрошка на цілу сім'ю – родинний рецепт
20 червня 2023, 11:33Читать новость на русском
Джерело:Валерія Велігура
Влітку завжди хочеться чогось прохолодного, щоб насолодитися і не переїсти. У нас є відмінний варіант – окрошка з курятиною.
Окрошка – популярний холодний суп, який зазвичай готують саме влітку. Існує багато варіацій приготування першої страви, але найпопулярніший – це відвареною курочкою.
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Окрошку можна заправляти айраном, кефіром, квасом. Тут все залежить від ваших смаків та вподобань.
Рецепт окрошки з куркою
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
– 3 варених яйця;
– 125 грамів огірка;
– 250 грамів вареного м’яса та/або ковбаси/балику;
– 125 грамів редису;
– 125 грамів вареної картоплі;
– 30 грамів зелені.
Для заправки:
– 1 столова ложка гірчиці;
– 1 столова ложка хрону;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– трішки цукру;
– 500 грамів айрану;
– 250 – 500 грамів сильногазованої води.
Приготування:
- Нарізаємо кубиками заздалегідь відварену до готовності та охолоджену курку, картоплю кубиками. Аналогічно нарізаємо овочі, дрібно січемо зелень.
- Для заправки змішуємо всі інгредієнти.
- У порційний посуд викладаємо всі нарізані інгредієнти, поливаємо заправкою та подаємо до столу суп охолодженим.
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