Відкриваємо сезон: рецепт оладок з полуницею
16 травня 2023, 10:08Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
Не знаєте, що приготувати до сніданку? Спробуйте цей рецепт пухких та солодких оладок з полуницею.
Оладки з полуницею стануть справжнім відкриттям для ваших смакових рецепторів, адже вони не тільки солодкі, а й надзвичайно ароматні та яскраві.
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Їх обожнює готувати в сезон полуниці український шеф-кухар та експерт кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський. Сьогодні він поділився своїм рецептом з читачами.
Рецепт оладок з полуницею
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Змішуємо ложковий кефір та полуницю і збиваємо блендером до однорідної консистенції.
- Додаємо яйце та цукор і перемішуємо вінчиком. Далі додаємо борошно та розпушувач, перемішуємо. Має утворитися суміш, подібна до сметани за консистенцією.
- Нагріваємо сковорідку, додаємо олії без запаху (звісно, можна навіть кокосову, просто уявіть аромат). На сковорідку ложкою викладаємо суміш та формуємо тоненьким шаром оладки.
- Обсмажуємо їх з двох сторін.
- Полуницю миємо, чистимо та нарізаємо.
- Для соусу частину полуниці прогріваємо з лимонним соком та цукром, буквально до кипіння. Решту залишаємо свіжою для презентації.
- Готові оладки поливаємо гарячим полуничним "соусом" та кладемо ложку забитих вершків з цукром, або жирної сметани з цукром.
Смачного!