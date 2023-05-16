Відкриваємо сезон: рецепт оладок з полуницею

16 травня 2023, 10:08
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Джерело:

Володимир Ярославський

Не знаєте, що приготувати до сніданку? Спробуйте цей рецепт пухких та солодких оладок з полуницею.

Оладки з полуницею стануть справжнім відкриттям для ваших смакових рецепторів, адже вони не тільки солодкі, а й надзвичайно ароматні та яскраві.

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Їх обожнює готувати в сезон полуниці український шеф-кухар та експерт кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський. Сьогодні він поділився своїм рецептом з читачами.

Рецепт оладок з полуницею

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Змішуємо ложковий кефір та полуницю і збиваємо блендером до однорідної консистенції.
  • Додаємо яйце та цукор і перемішуємо вінчиком. Далі додаємо борошно та розпушувач, перемішуємо. Має утворитися суміш, подібна до сметани за консистенцією.
  • Нагріваємо сковорідку, додаємо олії без запаху (звісно, можна навіть кокосову, просто уявіть аромат). На сковорідку ложкою викладаємо суміш та формуємо тоненьким шаром оладки.
  • Обсмажуємо їх з двох сторін.
  • Полуницю миємо, чистимо та нарізаємо.
  • Для соусу частину полуниці прогріваємо з лимонним соком та цукром, буквально до кипіння. Решту залишаємо свіжою для презентації.
  • Готові оладки поливаємо гарячим полуничним "соусом" та кладемо ложку забитих вершків з цукром, або жирної сметани з цукром. 

Смачного!

Автор: Богданна Рибак