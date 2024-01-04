Ніжні як пух та не черствіють: рецепт пампухів на Водохреща

4 січня 2024, 10:40
Читать новость на русском

Джерело:

ВВС

Водохреща – це час зустрічей з рідними та традиційних смаколиків. У серці української кухні, де кожен інгредієнт – особливий, пампухи займають особливе місце.

Їх випікають з любов'ю та турботою, тому традиційно вони є символом різдвяних свят. Пампухи слід обов'язково приготувати на Водохреще, аби святкування виглядало довершеним.

Цікаво Не молоко та не вода: у чому найкраще замочити оселедець для ніжного смаку

Рецепт пампухів

  • Час: 3 години
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 0,5 літра молока;
– 120 грамів цукру;
– 20 грамів ванільного цукру;
– 40 грамів свіжих дріжджів;
– 850 грамів борошна;
– 2 яйця;
– 4 столові ложки олії;
– 1 літр олії для смаження;
начинка:
– 100 грамів маку;
– 1 столова ложка цукру;
– 100 грамів варення;
– 100 грамів шоколаду;
– 100 грамів вишні.

Приготування:

  1. Для початку підготуйте опару. Для цього необхідно розвести дріжджі в теплому молоці та додати до нього 8 столових ложок борошна від загальної кількості і 2 столові ложки цукру. Поставте суміш на пів години в тепле місце.
  2. Після того, як мине 30 хвилин, і на опарі з’являться крихітні бульбашки, замісіть тісто.
  3. Для цього необхідно просіяти борошно в глибоку миску та влити до нього опару, олію та збиті з цукром яйця.
  4. Замісіть тісто та залиште у теплому місці на годину.
  5. За час, поки тісто піднімається, приготуйте начинку. Тут є кілька варіантів.
  6. Ви можете запарити та перетерти мак. Якщо оберете заморожені вишні, слід не забути зцідити зайву рідину.
  7. Шоколад подрібніть на кілька шматків.
  8. Коли тісто підніметься, розкачайте пласт і виріжте склянкою однакові кружальця.
  9. В середину кожного викладіть обрану начинку та накрийте іншою частиною тіста, щільно защипніть краї.
  10. Заліпленим краєм покладіть пампухи на посипану борошном поверхню і залишіть на кілька хвилин.
  11. Для смаження пампухів оберіть правильний посуд. Це може бути каструля з товстим дном чи глибока сковорідка.
  12. Розігрійте 1 літр олії. Коли на дні з'являються невеликі пухирці, пампухи можна смажити.
  13. Опускайте в олію пампухи та обсмажуйте з обох сторін до золотистого кольору.
  14. За бажанням рум’яні гарячі пампухи можна посипати пудрою.

Це дуже смачно: як швидко приготувати узвар.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська