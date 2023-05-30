Від неї не товстіють – рецепт італійської пасти з креветками
30 травня 2023, 10:48Читать новость на русском
Джерело:Євген Клопотенко
Завжди мріяли їсти макарони і не товстіти? Це можливо, адже паста (макарони), яка так популярна в Італії не залишить зайвих сантиметрів на талії, якщо її правильно готувати.
Існує кілька секретів у виборі та приготуванні пасти, після дотримання яких ви ніколи не будете страждати від зайвих кілограмів після споживання цих мучних виробів. В Італії існує багато видів пасти, але найпопулярнішими є спагеті, фарфале, фузілі, канелоні, листи на лазанью та тальятеле.
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Як їсти пасту і не товстіти
- Італійці ніколи не доварюють її до кінця, вона повинна залишатися аль-денте.
- Використовуйте пасту виключно з твердих сортів пшениці.
- Також слід одразу її використовувати, паста не розігрівається повторно.
- Завжди заправляйте її оливковою олією Extra Virgin.
- Замініть калорійні соуси до пасти на томатні, додавайте більше овочів, морепродуктів.
Рецепт пасти з креветками
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Очищуємо креветки від панцирів та кишок, промиваємо в друшляку. Розрізаємо помідори навпіл, а два зубчики часнику очищуємо від лушпиння.
- Відварюємо спагеті у підсоленій воді до стану аль-денте. Коли вода закипить, спершу занурюємо пасту на максимальну довжину, як виходить. Потім вони поступово розм’якатимуть, а ви опускайте їх повністю в окріп. Варимо близько 7 хвилин та куштуємо.
Рецепт спагеті з креветками / Фото Євген Клопотенко
- Обсмажуємо на сковорідці з олією два зубчики часнику та прогріваємо на середньому вогні 10 секунд, потім виймаємо часник.
- В сковорідку додаємо порізані чері та вливаємо трішки рідини зі спагеті. Готуємо близько 1,5 – 2 хвилини, постійно помішуючи.
- Відварені до стану аль-денте спагеті перекладаємо на сковорідку, вливаємо туди ж 30 грамів рідини з каструлі, додаємо очищені креветки.
Рецепт спагеті з креветками / Фото Євген Клопотенко
- Натираємо цедру одного лимона, не зачіпляючи білу частину цитруса, бо вона надає гіркоти. Вливаємо оливкової олії, солимо, перчимо та готуємо ще 3 – 4 хвилини, постійно помішуючи.
Рецепт спагеті з креветками / Фото Євген Клопотенко
- Спагеті розкладіть у тарілки, посипаємо нарізаним листям базиліку та натертим пармезаном.
Смачного!