Як приготувати печиво з арахісом: простий рецепт від Євгена Клопотенка

1 лютого 2021 , 11:45
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Печиво з арахісом – ароматне і хрумке найкраще смакуватиме до чаю або кави, яке ви з легкістю приготуєте вдома. Запишіть рецепт, щоб не загубити.

Джерело: інстаграм Євгена Клопотенка

Євген Клопотенко поділився рецептом смачного печива з арахісом і апельсиновим конфітюром, яке сподобається дітям і дорослим.

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Рецепт печива з арахісом

Інгредієнти для тіста:
– 120 грамів вершкового масла 82%;
– 100 грамів цукрової пудри;
– розпушувач;
– 1-1,5 склянки арахісу;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 270-300 грамів борошна;
– 1 яйце;
– 1 дрібка солі. Інгредієнти для варення:
– 2 апельсини;
– 100 грамів цукру.

  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У мисці з'єднайте вершкове масло з цукровою пудрою, додайте дрібку солі, борошно, ванільний цукор. Далі – додайте яйце, розпушувач, збийте міксером до однорідної консистенції.

  3. У тісто викладіть половину очищеного арахісу і замісіть його. Сформуйте печиво.

  4. Деко вистеліть пергаментом, викладіть печиво, залишаючи відстань між ними у 2-3 сантиметри, зверху викладіть арахіс, вдавлюючи його у тісто.

  5. Розігрійте духовку до 200 градусів, відправте запікатись печиво протягом 12-15 хвилин.

  6. Для приготування варення помийте апельсини, цедру наріжте соломкою. У каструлі цедру змішайте з цукром, варіть 2 хвилини на великому вогні та 10 хвилин на середньому.

  7. Готове печиво викладіть на тарілку, подавайте з варенням. Смачного!