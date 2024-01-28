До чаю чи на сніданок: рецепт пиріжків у духовці
28 січня 2024, 23:52Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Класичні дріжджові пиріжки ідеально підходять для сніданку, особливо, коли в начинці є "Нутелла". Їх також можна робити "пустими", аби згодом змастити маслом, джемом чи іншими додатками.
Пиріжки – це милий спогад про дитинство. Потрібно не так багато зусиль, аби перестати ностальгувати та перенестися у спогадах на багато років назад.
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Рецепт пиріжків
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
– 50 грамів свіжих дріжджів;
– 500 грамів пшеничного борошна;
– 50 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 250 мілілітрів молока;
– 4 жовтки;
– 100 грамів м'якого вершкового масла;
– 1 яйце для змащування;
– за бажанням "Нутелла" чи густий джем.
Приготування:
- Підігрійте молоко та розчиніть у ньому дріжджі.
- Змішайте з борошном, потім додайте цукор, сіль та почніть обережно перемішувати інгредієнти.
- Додайте жовтки та м’яке масло.
- Вимішуйте, поки тісто не стане гладким і еластичним, приблизно 15 хвилин.
- Накрийте тканиною і поставте в тепле місце для підйому приблизно на 1 годину.
- Викладіть тісто на дошку, деякий час вимісіть, щоб видалити бульбашки повітря, сформуйте рулет і розділіть його на 16 рівних частин.
- Якщо ви готуєте булочки з начинкою наповніть їх джемом чи "Нутеллою" та загорніть краї.
- Викладіть пиріжки на деко, застелене папером для випічки, залишаючи між ними відстань. Відставте приблизно на пів години, щоб піднялося.
- Розігрійте духовку до 190 градусів.
- Верхівки булочок ретельно змастіть збитим яйцем (за допомогою пензлика).
- Випікайте до золотистого кольору.