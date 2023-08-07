Більше ніякого тіста: рецепт піци з молодої кукурудзи
7 серпня 2023, 14:47Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
Обожнюєте піцу? Домашню з великою кількістю начинки чи класичну з піцерії з пухкими бортиками. Смакота, ще та!
Піца з молодої кукурудзи за 30 хвилин – не тільки смачна альтернатива звичній класиці, а й неабияке задоволення.
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Дуже смачний і швидкий рецепт домашнього варіанту піци з кукурудзяною основою. Поки триває сезон обов’язково спробуйте приготувати її вдома.
Рецепт піци з кукурудзою
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
– 1,5 середнього качана (Зрізаної 240 грамів);
– 1 велике яйце;
– 40 – 45 грамів борошна;
– сіль, сухі трави;
– 200 грамів соус з томатів;
– 100 грамів томатів чері;
– 75 – 90 грамів сиру гауда;
– 75 – 90 грамів сиру чедер;
– сухий орегано;
– оливкова олія.
Приготування:
- Молоду кукурудзу з качана зрізаємо ножем, перекладаємо у миску. Додаємо яйце та сіль, трішечки перебиваємо блендером – не в однорідну масу, а просто щоб наполовину зернята перебити.
- Додаємо борошно та чебрець.
- Круглу форму вкриваємо пергаментом, поливаємо його оливковою олією та викладаємо кукурудзяну масу. Дуже обережно на неї викладаємо готовий томатний соус.
- Наверх натираємо два види сиру, викладаємо половинки чері та посипаємо сухим орегано.
- Ставимо у розігріту духовку на 200 градусів на 20 хвилин.
- За бажанням до піци можна додати бекон, шинку, салямі, або інші улюблені інгредієнти.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати гуцульський банош з бринзою та грибами.