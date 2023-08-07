Більше ніякого тіста: рецепт піци з молодої кукурудзи

7 серпня 2023, 14:47
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Джерело:

Володимир Ярославський

Обожнюєте піцу? Домашню з великою кількістю начинки чи класичну з піцерії з пухкими бортиками. Смакота, ще та!

Піца з молодої кукурудзи за 30 хвилин – не тільки смачна альтернатива звичній класиці, а й неабияке задоволення.

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Дуже смачний і швидкий рецепт домашнього варіанту піци з кукурудзяною основою. Поки триває сезон  обов’язково спробуйте приготувати її вдома.

Рецепт піци з кукурудзою

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 1,5 середнього качана (Зрізаної 240 грамів);
 – 1 велике яйце;
 – 40 – 45 грамів борошна;
 – сіль, сухі трави;
 – 200 грамів соус з томатів;
 – 100 грамів томатів чері;
 – 75 – 90 грамів сиру гауда;
 – 75 – 90 грамів сиру чедер;
 – сухий орегано;
 – оливкова олія.

Приготування:

  • Молоду кукурудзу з качана зрізаємо ножем, перекладаємо у миску. Додаємо яйце та сіль, трішечки перебиваємо блендером – не в однорідну масу, а просто щоб наполовину зернята перебити.
  • Додаємо борошно та чебрець.
  • Круглу форму вкриваємо пергаментом, поливаємо його оливковою олією та викладаємо кукурудзяну масу. Дуже обережно на неї викладаємо готовий томатний соус.
  • Наверх натираємо два види сиру, викладаємо половинки чері та посипаємо сухим орегано.
  • Ставимо у розігріту духовку на 200 градусів на 20 хвилин.
  • За бажанням до піци можна додати бекон, шинку, салямі, або інші улюблені інгредієнти.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак