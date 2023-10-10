Королівські особи розуміються у довершених стравах: рецепт піци від Кейт Міддлтон
10 жовтня 2023, 07:15Читать новость на русском
Джерело:express
Світ королівської сім'ї завжди був оточений розкішшю і елегантністю, але є одна річ, яка об'єднує їх з всіма – любов до смачної їжі. Кейт Міддлтон – надзвичайно дбайлива мама і любить готувати для своєї сім'ї.
Кейт Міддлтон, відома як герцогиня Кембриджська, завжди славилася своєю природною грацією та зворушливим ставленням до рідних. Принцеса поділилася рецептом піци, який вийде повторити у кожного.
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Рецепт піци від Кейт Міддлтон
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
– 250 грамів білого борошна вищого ґатунку плюс трохи для присипки;
– одна чайна ложка сухих дріжджів швидкої дії;
– одна столова ложка оливкової олії плюс ще для змащування;
– один невеликий зубчик часнику;
– пів чайної ложки солі;
– 140 – 175 мілілітрів теплої води.
Приготування:
- Для приготування тіста зєднайте борошно, дріжджі та оливкову олію у мисці.
- Додайте часник та сіль до дріжджів і потім поступово вливайте воду.
- Використовуйте дерев'яну ложку для перемішування.
- У результаті має утворитися м'яке тісто (якщо є потреба, можете додати ще трохи води).
- Стіл посипте борошном та викладіть на нього тісто.
- Замішуйте гладке тісто впродовж 10 хвилин.
- Змастіть велику чисту миску олією, покладіть туди тісто і накрийте її харчовою плівкою.
- Залиште тісто в теплому місці на одну годину, або до того моменту, коли воно подвоїть свій об'єм.
- Готове тісто знову перенесіть на стіл, сформуйте коло діаметром близько 30 сантиметрів.
- Залиште краї трохи товстішими, щоб утворити бортик для піци.
- Розкладіть тісто на папері для випічки, розкладеному на плоскому листі, і додайте у піцу, сир і вашу улюблену начинку.
- Принцеса Уельська зазначає, що її діти особливо люблять овочеву начинку.