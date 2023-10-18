Фірмовий плов з куркою, який вже не забути
18 жовтня 2023, 08:30Читать новость на русском
Якщо у вас є рис та курятина – обов'язково приготуйте плов на обід чи вечерю. Ця страва не тільки ароматна та ситна, але й зекономить час на приготуванні, адже за вас все зробить духовка.
Плов – популярна страва, яку готують чи не щотижня, особливо на сімейні застілля. Головною ознакою вдалої страви є розсипчастий рис та ніжне м'ясо.
Читайте також Ідеальне осіннє меню: перші страви, які ви точно захочете повторити
До плову додають багато спецій, як зіра, барбарис, головки часнику та багато перцю. 24 канал підготував рецепт улюбленого плову з курятиною, який точно стане улюбленим.
Рецепт плову з курки
- Час: 2 години
- Порції: 8
– 1 склянка рису;
– 2 курячих стегна;
– 1 морква;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 3 – 4 голівки часнику;
– зіра;
– барбарис;
– олія;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Нарізаємо м'ясо кубиками, обсмажуємо на сковорідці з олією до золотистої скоринки. Далі перекладаємо курятину в жаротривку форму для плову.
- На тій самій сковорідці обсмажуємо нарізану дрібними кубиками цибулю та моркву. Присмачуємо сіллю та перцем. Додаємо до м'яса.
- Висипаємо зверху склянку рису, посипаємо спеціями та викладаємо зубчики часнику.
- Вливаємо 1 – 2 склянки води, аби вона трішки покривала рис.
- Відправляємо плов в духовку на годину і готуємо доки він не буде готовим. Температура в духовці від 180 – 190 градусів.
- Подаємо плов з квашеними огірками чи іншими домашніми соліннями.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати мариновану капусту з оцтом.