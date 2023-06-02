Що приготувати до чаю: пиріг з ревеню та кориці
2 червня 2023, 18:26Читать новость на русском
Джерело:moje wypieki
Простий і швидкий бісквітний пиріг з додаванням ревеню та кориці – чудовий варіант швидкого десерту до чаю. Нетипові поєднання стануть справжнім сюрпризом для вашого смаку.
Пиріг з корицею і ревенем виходить пухким і ніжним. Після випікання верх коржа варто змастити вершковим маслом та посипати цукром, тоді смаколик перетвориться на соковитий шматок задоволення.
Читайте Чим снідати влітку: 3 рецепти апетитних страв для гарного початку дня
Рецепт пирога з ревенем та корицею
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 60 грамів вершкового масла;
– 150 грамів цукру;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту або ванільного цукру;
– 1 велике яйце;
– 150 грамів пшеничного борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 80 мілілітрів молока;
– 250 грамів ревеню;
– 10 грамів розтопленого вершкового масла;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 чайна ложка меленої кориці.
Приготування:
- Помістіть масло та цукор у миску, збийте міксером до отримання легкої і пишної масляної маси.
- Додайте яйце, ваніль і знову збивайте до однорідності.
- Просійте пшеничне борошно, розпушувач і влийте молоко безпосередньо в масляну суміш.
- Перемішуйте лопаткою, поки інгредієнти не з’єднаються.
- Круглу форму діаметром 20 сантиметрів вистеліть папером для випічки. Вилийте в нього тісто і розрівняйте.
- Покладіть нарізаний ревінь поверх коржа.
- Випікайте пиріг при температурі 175 градусів, бажано без конвекції, приблизно 30 – 35 хвилин до сухої палички.
- Вийміть пляцок з духовки і поки він ще гарячий змастіть верх розтопленим маслом та посипте 1 столовою ложкою цукру, змішаного з меленою корицею, і дайте охолонути.
Якщо захочете приготувати класичну випічку, відому з дитинства, спечіть Наполеон із заварним кремом.