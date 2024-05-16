"Неначе долю хрестиком вела": відеорецепт знаменитого пляцка "Вишиванка" від Лілії Цвіт
16 травня 2024, 06:18Читать новость на русском
Джерело:Ютуб Лілія Цвіт
Вишиванка – не просто традиційний одяг, а могутній символ національної ідентичності, історії та культурних традицій України. День вишиванки припадає на 16 травня, і для урочистої атмосфери слід приготувати дещо неймовірне.
Ц сорочка має глибокі коріння і вважається оберегом. Торт "Вишиванка" – найкращий варіант для святкування. Готуємо за рецептом Лілії Цвіт.
До теми В честь особливого свята: рецепт салату "Вишиванка"
Пляцок "Вишиванка"
- Час: 2 години
- Порцій: 8
для тіста:
– 500 грамів пшеничного борошна;
– 250 грамів маргарину;
– 18 грамів розпушувача;
– 120 грамів сметани;
– 3 курячі жовтки;
– 200 грамів цукру;
– 20 грамів какао;
для макової начинки:
– 250 грамів маку;
– 100 грамів цукру;
– 3 білки;
для сирної начинки:
– 1 кілограм кисломолочного сиру;
– 200 грамів цукру;
– 3 яйця;
– 50 грамів крохмалю;
для крему:
– 300 грамів вершкового масла 73%;
– 250 грамів згущеного молока;
– 10 грамів розчинної кави;
– 10 мілілітрів горілки;
для шоколадної глазурі:
– 100 грамів шоколаду;
– 15 мілілітрів молока 2,5%.
Приготування:
- Для приготування тіста борошно з розпушувачем розітріть з маргарином.
- Додайте 3 жовтки, 200 грамів цукру і сметану, замісіть тісто. Розділіть тісто на дві рівні частини.
- В одну з частин додайте какао і ретельно перемішайте.
- Тепер у вас є світле і темне тісто.
- Поділіть кожну частину тіста навпіл.
- Заморозьте темне тісто, а світле помістіть у холодильник.
- Поки тісто остигає, приготуйте сирну масу.
- Збийте кисломолочний сир у блендері, додайте цукор, крохмаль і яйця.
- Змішайте все міксером.
- Для макової маси помеліть мак і запарте його, дайте охолонути.
- Білки збийте зі 100 грамами цукру до утворення стійкої піни. Акуратно введіть білки у мак.
- Розподіліть одну частину світлого тіста у формі, рівномірно розподіляючи його руками.
- На тісто викладіть половину макової начинки, а зверху рівномірно розподіліть сирну начинку.
- Зверху потріть одну частину замороженого темного тіста.
- Випікайте в духовці при 180 градусах близько 40 хвилин, після чого дайте охолонути у формі.
- Повторіть те ж з другим коржем.
- Для крему збийте м'яке масло зі згущеним молоком.
- Додайте каву, розчинену у горілці.
- Зберіть пляцок: змастіть перший корж кремом, накладіть другий корж так, щоб темне тісто було всередині. Розтоплений шоколад вилийте зверху.
- Залиште пляцок на кілька годин у холодильнику, щоб він добре просочився кремом.