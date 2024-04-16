Пляцок з яблук на Великдень: готуємо з ніжним рожевим кремом за відеорецептом Лілії Цвіт

Великдень – це не тільки час для традиційних пасок та писанок, але й чудова нагода потішити своїх близьких чимось особливо смачним і оригінальним. Серед різноманіття великодніх ласощів виділяється пляцок з яблуками та ніжним рожевим кремом.

Він може стати справжньою зіркою святкового столу. Це десерт, що поєднує в собі свіжість і легкість яблук з делікатним кремом.

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Пляцок з яблук, бісквітів та ніжного рожевого крему від Лілії Цвіт

Час: 3 години

3 години Порцій: 6

Інгредієнти (форма 28×28 см):

для бісквітного коржа:

– 6 яєць;

– 180 грамів цукру;

– 250 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

для яблучного коржа:

– 700 грамів яблук чищених;

– 100 грамів горіхів;

– 100 мілілітрів олії;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 3 столові ложки меду;

– 370 грамів борошна;

– 4 яєць;

– 100 грамів цукру до яєць;

– 3 столові ложки цукру до яблук;

для крему:

– 200 грамів цукру;

– 1 пакетик (18 грамів) ванільного цукру;

– 1 пакетик (40 грамів) пудингу;

– 20 грамів крохмалю;

– 700 мілілітрів молока;

– 400 грамів масла.

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Приготування:

Для бісквіта збийте білки до посвітління. Додайте цукор і продовжуйте збивати поки не утворяться щільні піки. Додайте жовтки і знову все збийте. Вкінці додайте борошно з розпушувачем і акуратно розмішайте. Рухами знизу догори, щоб не осіла білкова піна. Готове тіста, викладіть у форму та запікайте при температурі 180 градусах 35 хвилин. Готовий бісквіт охолодіть у формі та зріжте верхню скоринку. Розріжте бісквіт на 2 рівні коржі. Для змащування яблучного коржа, яблука подрібніть на дрібні кубики. Посипте цукром та залишіть на 2 години. До яблук додайте подрібнені горіхи, мед та 3 жовтки. Все ретельно перемішайте. Білки з цукром збийте до стійкої маси. Додайте 1 жовток та продовжіть збивати. До збитих яєць додайте половини борошняної маси і перемішайте. Тоді додайте половину яблучної маси. Чергуючи додавайте борошно та яблука. В результаті у вас має вийти яблучне тісто. Розігрійте духовку до 180°. Перекладіть яблучне тісто у форму і випікайте приблизно 40 хвилин. Для крему у мисці з'єднайте цукор, ванільний цукор, пудинг, крохмаль та перемішайте. Додайте сухі інгредієнти до молока. Варіть цю суміш на середньому вогні. Залиште на вогні після того, як закипить на одну хвилину, щоб маса загусла. Обережно, щоб не пригоріла. Холодіть до кімнатної температури. М'яке масло збивайте до посвітління. Поступово додайте до нього пудингову масу. В результаті у вас має вийти густий та пишний крем. Коли все готово складіть пляцок. На низ помістіть білий бісквіт та половину крему. Далі покладіть яблучний корж. І знову змастіть його рештою крему. Зверху прикрийте другим бісквітом змастіть шоколадом. Дайте пляцкові просочитися у холодильнику щонайменше 8 – 12 годин.