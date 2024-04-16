Пляцок з яблук на Великдень: готуємо з ніжним рожевим кремом за відеорецептом Лілії Цвіт
Джерело:Ютуб Лілія Цвіт
Великдень – це не тільки час для традиційних пасок та писанок, але й чудова нагода потішити своїх близьких чимось особливо смачним і оригінальним. Серед різноманіття великодніх ласощів виділяється пляцок з яблуками та ніжним рожевим кремом.
Він може стати справжньою зіркою святкового столу. Це десерт, що поєднує в собі свіжість і легкість яблук з делікатним кремом.
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Пляцок з яблук, бісквітів та ніжного рожевого крему від Лілії Цвіт
- Час: 3 години
- Порцій: 6
Інгредієнти (форма 28×28 см):
для бісквітного коржа:
– 6 яєць;
– 180 грамів цукру;
– 250 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
для яблучного коржа:
– 700 грамів яблук чищених;
– 100 грамів горіхів;
– 100 мілілітрів олії;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 3 столові ложки меду;
– 370 грамів борошна;
– 4 яєць;
– 100 грамів цукру до яєць;
– 3 столові ложки цукру до яблук;
для крему:
– 200 грамів цукру;
– 1 пакетик (18 грамів) ванільного цукру;
– 1 пакетик (40 грамів) пудингу;
– 20 грамів крохмалю;
– 700 мілілітрів молока;
– 400 грамів масла.
Приготування:
- Для бісквіта збийте білки до посвітління.
- Додайте цукор і продовжуйте збивати поки не утворяться щільні піки.
- Додайте жовтки і знову все збийте.
- Вкінці додайте борошно з розпушувачем і акуратно розмішайте. Рухами знизу догори, щоб не осіла білкова піна.
- Готове тіста, викладіть у форму та запікайте при температурі 180 градусах 35 хвилин.
- Готовий бісквіт охолодіть у формі та зріжте верхню скоринку.
- Розріжте бісквіт на 2 рівні коржі.
- Для змащування яблучного коржа, яблука подрібніть на дрібні кубики. Посипте цукром та залишіть на 2 години.
- До яблук додайте подрібнені горіхи, мед та 3 жовтки.
- Все ретельно перемішайте.
- Білки з цукром збийте до стійкої маси. Додайте 1 жовток та продовжіть збивати.
- До збитих яєць додайте половини борошняної маси і перемішайте.
- Тоді додайте половину яблучної маси. Чергуючи додавайте борошно та яблука.
- В результаті у вас має вийти яблучне тісто.
- Розігрійте духовку до 180°.
- Перекладіть яблучне тісто у форму і випікайте приблизно 40 хвилин.
- Для крему у мисці з'єднайте цукор, ванільний цукор, пудинг, крохмаль та перемішайте.
- Додайте сухі інгредієнти до молока.
- Варіть цю суміш на середньому вогні.
- Залиште на вогні після того, як закипить на одну хвилину, щоб маса загусла. Обережно, щоб не пригоріла.
- Холодіть до кімнатної температури.
- М'яке масло збивайте до посвітління.
- Поступово додайте до нього пудингову масу.
- В результаті у вас має вийти густий та пишний крем.
- Коли все готово складіть пляцок.
- На низ помістіть білий бісквіт та половину крему. Далі покладіть яблучний корж. І знову змастіть його рештою крему.
- Зверху прикрийте другим бісквітом змастіть шоколадом.
- Дайте пляцкові просочитися у холодильнику щонайменше 8 – 12 годин.