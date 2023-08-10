Помідори по-грузинськи: улюблений рецепт господинь на зиму
10 серпня 2023, 13:56Читать новость на русском
Джерело:Коліжанка
Полюбляєте гостреньку закуску з помідорів? У нас є відмінний рецепт без додаткової стерилізації, весь процес проходить в холодильнику.
Серед великої кількості закруток з помідорів, ми вирішили поділитися з вами особливим рецептом. Помідори по-грузинськи – смачна закуска до столу, яку можна приготувати нашвидкуруч.
Читайте також Для літніх вечорів: салат з курячими стріпсами, грушею і сиром
Вже за 8 – 9 годин закуска з помідорів буде готовою, без жодної стерилізації та додаткової мороки.
Рецепт помідорів по-грузинськи
- Час: 8 годин
- Порції: 2
– 2 кілограми помідорів;
– 2 головки часнику;
– 4 солодких перців;
– зелень;
– 2 перці чилі;
– 100 грамів оцту;
– 100 грамів цукру;
– 100 грамів олії;
– 2 столові ложки солі.
Приготування:
- Ретельно миємо всі овочі. Розрізаємо помідори половинками.
- Пропускаємо через м’ясорубку перець, часник і два червоних пекучих перці. Перемішуємо.
- Дрібно нарізаємо свіжу зелень: петрушка, кінза.
- Укладаємо шарами в 3-х літрову банку: помідори, потім овочеву суміш, зелень.
- Закриваємо банку кришкою і прибираємо в холодильник в перевернутому вигляді.
- Через 8 годин помідори готові до вживання. Потім тримаємо банку у звичайному положенні.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати борщову заправку на зиму за нашим рецептом.