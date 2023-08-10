Помідори по-грузинськи: улюблений рецепт господинь на зиму

10 серпня 2023, 13:56
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Джерело:

Коліжанка

Полюбляєте гостреньку закуску з помідорів? У нас є відмінний рецепт без додаткової стерилізації, весь процес проходить в холодильнику.

Серед великої кількості закруток з помідорів, ми вирішили поділитися з вами особливим рецептом. Помідори по-грузинськи – смачна закуска до столу, яку можна приготувати нашвидкуруч.

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Вже за 8 – 9 годин закуска з помідорів буде готовою, без жодної стерилізації та додаткової мороки.

Рецепт помідорів по-грузинськи

  • Час: 8 годин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 2 кілограми помідорів;
 – 2 головки часнику;
 – 4 солодких перців;
 – зелень;
 – 2 перці чилі;
 – 100 грамів оцту;
 – 100 грамів цукру;
 – 100 грамів олії;
 – 2 столові ложки солі.

Приготування:

  • Ретельно миємо всі овочі. Розрізаємо помідори половинками.
  • Пропускаємо через м’ясорубку перець, часник і два червоних пекучих перці. Перемішуємо.
  • Дрібно нарізаємо свіжу зелень: петрушка, кінза.
  • Укладаємо шарами в 3-х літрову банку: помідори, потім овочеву суміш, зелень.
  • Закриваємо банку кришкою і прибираємо в холодильник в перевернутому вигляді.
  • Через 8 годин помідори готові до вживання. Потім тримаємо банку у звичайному положенні.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак