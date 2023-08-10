Помідори по-грузинськи: улюблений рецепт господинь на зиму

Полюбляєте гостреньку закуску з помідорів? У нас є відмінний рецепт без додаткової стерилізації, весь процес проходить в холодильнику.

Серед великої кількості закруток з помідорів, ми вирішили поділитися з вами особливим рецептом. Помідори по-грузинськи – смачна закуска до столу, яку можна приготувати нашвидкуруч.

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Вже за 8 – 9 годин закуска з помідорів буде готовою, без жодної стерилізації та додаткової мороки.

Рецепт помідорів по-грузинськи

Час: 8 годин

8 годин Порції: 2

– 2 кілограми помідорів;– 2 головки часнику;– 4 солодких перців;– зелень;– 2 перці чилі;– 100 грамів оцту;– 100 грамів цукру;– 100 грамів олії;– 2 столові ложки солі.

Приготування:

Ретельно миємо всі овочі. Розрізаємо помідори половинками.

Пропускаємо через м’ясорубку перець, часник і два червоних пекучих перці. Перемішуємо.

Дрібно нарізаємо свіжу зелень: петрушка, кінза.

Укладаємо шарами в 3-х літрову банку: помідори, потім овочеву суміш, зелень.

Закриваємо банку кришкою і прибираємо в холодильник в перевернутому вигляді.

Через 8 годин помідори готові до вживання. Потім тримаємо банку у звичайному положенні.

Смачного!

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