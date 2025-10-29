Виявляється, у світі є багато оригінальних десертів, які точно варто спробувати бодай один раз у житті. Які дивні солодкі вподобання в різних країнах – розповідає 24 Канал з посиланням на Cook-today.

Пудинг з хлібом та маслом (Велика Британія)

Колись цей десерт вважали "стравою бідняків" – господиням доводилося готувати його з учорашнього хліба, аби нічого не пропадало. Однак з часом цей пудинг став делікатесом, який подають з вершками, шоколадним соусом або свіжими фруктами.

"Десерт бідняків", який підкорив гурманів / Фото The Spruce Eats

Комахи в шоколаді (Таїланд)

Місцева кухня має чим вразити туристів та гості країні, і комахи в стравах – один з головних акцентів. Щоправда, самі тайці не надто полюбляють таку гастрономічну екзотику.

Подарунок від тайців для туристів / Фото Eat This Not That

Смажені шоколадки (Шотландія)

Цікаво, яким саме чином хтось вигадав обсмажити батончик Mars у фритюрі, але це виявилося так смачно, що швидко набуло популярності.

Десерт, яким пишаються шотландці / Фото The Nursey Chef

До речі, схожий десерт популярний і в Австралії, розповідає TikTok goldenbrown.coffee.

Тавук-гексу (Туреччина)

Тавук-гексу – це молочне суфле з рисом та цукром. Нічого незвичного чи не так? Але головний інгредієнт страви – куряче мʼясо. До речі, цей десерт ще султанам!

Десерт з історією / Скриншот з відео

Блювота єдинорогів (США)

Ймовірно, автор десерту вже дуже багато років обслуговував дитячі свята і трішки вигорів. Іншого пояснення, як виник цей десерт, просто важко й вигадати.

Маршмеллоу можна подавати і так / Фото Cook-today

