Виявляється, у світі є багато оригінальних десертів, які точно варто спробувати бодай один раз у житті. Які дивні солодкі вподобання в різних країнах – розповідає 24 Канал з посиланням на Cook-today.
Пудинг з хлібом та маслом (Велика Британія)
Колись цей десерт вважали "стравою бідняків" – господиням доводилося готувати його з учорашнього хліба, аби нічого не пропадало. Однак з часом цей пудинг став делікатесом, який подають з вершками, шоколадним соусом або свіжими фруктами.
"Десерт бідняків", який підкорив гурманів / Фото The Spruce Eats
Комахи в шоколаді (Таїланд)
Місцева кухня має чим вразити туристів та гості країні, і комахи в стравах – один з головних акцентів. Щоправда, самі тайці не надто полюбляють таку гастрономічну екзотику.
Подарунок від тайців для туристів / Фото Eat This Not That
Смажені шоколадки (Шотландія)
Цікаво, яким саме чином хтось вигадав обсмажити батончик Mars у фритюрі, але це виявилося так смачно, що швидко набуло популярності.
Десерт, яким пишаються шотландці / Фото The Nursey Chef
До речі, схожий десерт популярний і в Австралії, розповідає TikTok goldenbrown.coffee.
Тавук-гексу (Туреччина)
Тавук-гексу – це молочне суфле з рисом та цукром. Нічого незвичного чи не так? Але головний інгредієнт страви – куряче мʼясо. До речі, цей десерт ще султанам!
Десерт з історією / Скриншот з відео
Блювота єдинорогів (США)
Ймовірно, автор десерту вже дуже багато років обслуговував дитячі свята і трішки вигорів. Іншого пояснення, як виник цей десерт, просто важко й вигадати.
Маршмеллоу можна подавати і так / Фото Cook-today
