Бісквіт з вишнями, як вчила готувати мама

Найкращими кондитерами для кожного з нас завжди залишаться наші матері та бабусі. Цей рецепт домашньої випічки один з таких, адже створений з любов'ю.

Бісквіт – один із найпопулярніших домашніх випічок, які без труднощів може приготувати кожен. Його можна подавати з ягодами, фруктами, різноманітними кремами чи джемами.

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Ми дібрали рецепт солодкого та пухкого бісквіта з вишнями та ніжним кремом, який підійде до чаю, святкового столу чи до буденного сніданку.

Рецепт бісквіта з вишнями

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 6 – 8

– 1 куряче яйце;– 30 грамів цукру;– 26 грамів борошна;– 6 грамів крохмалю.– 400 грамів сиру маскарпоне;– 200 грамів жирних коров'ячих вершків;– 60 грамів цукрової пудри;– вишні (свіжі чи консервовані).

Приготування:

Бісквіт на форму 21 сантиметр діаметром. Якщо у вас звичайна роз’ємна форма, висота стінок якої 6 – 8 сантиметрів – бісквіт на 5 яєць.

Вмикаємо духовку на 170 градусів.

З'єднуємо яйця кімнатної температури з цукром і збиваємо 20 хвилин. Яєчна піна має бути густа, пишна і після збивання ще хвилину візерунок має триматись на поверхні яєчній.

З'єднуємо борошно і крохмаль, вводимо його в збиті яйця 3 – 4 частинами, перемішуємо силіконовою лопаткою, щоб тісто не втратило повітряність.

Готове тісто переливаємо в роз'ємну форму застелену пергаментом або - в металеве кільце з фольгою. Форму нічим не змазуємо, бісквіт при випіканні "чіпляється" за стінки форми і росте.

Відразу кладемо форму з бісквітом в попередньо розігріту до 170 градусів духовку. Середній рівень, режим верх-низ без обдуву. Випікаємо 40 – 45 хвилин.

Виймаємо з духовки бісквіт, перевертаємо догори дном на решітку, через 10 хвилин знімаємо фольгу чи пергамент з дна і повністю охолоджуємо.

Охоловши, розрізаємо бісквіт з форми, проводячи ножем по стінках форми. Обережно замотуємо в харчову плівку і кладемо в холодильник мінімум на 8 годин. Таким чином волога в бісквіті рівномірно розподілиться, і він буде легко нарізатись.

Для приготування крему збиваємо холодні вершки з цукровою пудрою, додаємо маскарпоне та продовжуємо збивати до стійкої маси.

Перекладаємо бісквітні коржі кремом та вишнями та відправляємо в холодильник стабілізуватися.

Для форми 18 сантиметрів діаметром – 3 – 4 яйця.Для форми 20 сантиметрів діаметром – 5 – 6 яєць.Відповідно до діаметра форми - збільшуємо інгредієнти в стільки раз, скільки по рецепту у вас йтиме яєць.

Смачного!

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