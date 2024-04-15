Класичний рецепт на Великдень: як приготувати опару на паску
15 квітня 2024, 06:25Читать новость на русском
Джерело:Факти
Опара – попереднє замішування тіста для паски. Це корисний трюк, завдяки якому краще активізуються дріжджі.
Опара допоможе підвищити якість вашої паски. Всі інгредієнти змішуються та залишаються в теплому місці на деякий час для бродіння. Цей процес допомагає розвинути глибший смак, забезпечує кращу текстуру та пухкість паски.
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Опара на паску
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 450 мілілітрів води;
– 1 кілограм пшеничного борошна;
– 10 грамів сухих дріжджів;
– 2 столові ложки цукру.
Приготування:
- У великій мисці змішайте теплу воду (температура приблизно 28-30°C) з дріжджами, борошном і цукром.
- Добре перемішайте інгредієнти до однорідності. Консистенція опари має бути схожа на тісто для млинців. Якщо маса виходить занадто рідкою, додайте трохи борошна.
- Після змішування залиште опару в теплому місці на 4,5 години для бродіння.
- Коли опара буде готова, можна приступати до наступного етапу приготування тіста.