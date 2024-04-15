Класичний рецепт на Великдень: як приготувати опару на паску

15 квітня 2024, 06:25
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Факти

Опара – попереднє замішування тіста для паски. Це корисний трюк, завдяки якому краще активізуються дріжджі.

Опара допоможе підвищити якість вашої паски.  Всі інгредієнти змішуються та залишаються в теплому місці на деякий час для бродіння. Цей процес допомагає розвинути глибший смак, забезпечує кращу текстуру та пухкість паски.

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Опара на паску

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Чудова паска / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 450 мілілітрів води;
– 1 кілограм пшеничного борошна;
– 10 грамів сухих дріжджів;
– 2 столові ложки цукру.

Приготування:

  1. У великій мисці змішайте теплу воду (температура приблизно 28-30°C) з дріжджами, борошном і цукром.
  2. Добре перемішайте інгредієнти до однорідності. Консистенція опари має бути схожа на тісто для млинців. Якщо маса виходить занадто рідкою, додайте трохи борошна.
  3. Після змішування залиште опару в теплому місці на 4,5 години для бродіння.
  4. Коли опара буде готова, можна приступати до наступного етапу приготування тіста.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська