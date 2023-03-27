Пухка та смачна: рецепт паски, яка вдається завжди

Великдень не за горами, а це означає, що настав час шукати саме той рецепт паски, яка точно вдасться.

За давньою традицією на Воскресіння Христове випікають паски, які є символом нового життя. Щоб паска вийшла пухкою, легкою наче хмаринка – важливо мати перевірений рецепт.

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Ми підготували цікавий рецепт Великодньої паски з родзинками, яка точно вийде без зайвих труднощів. Важливо тільки дотримуватися технології приготування.

Рецепт паски з родзинками

Час: 4 – 6 годин

4 – 6 годин Порції: 4

Інгредієнти:

– 75 грамів свіжих дріжджів;

– 300 грамів вершкового масла;

– 500 грамів молока;

– 1 кілограм борошна;

– 2 склянки цукру;

– 1 столова ложка ванільного цукру;

– 200 грамів родзинок;

– цедра лимона;

– 6 курячих яєць.

Приготування:

Розчиняємо в глибокій мисці дріжджі у теплому молоці. Важливо, щоб молоко було саме тепле, а не гаряче.

Додаємо склянку цукру та 2 – 3 столові ложки борошна. Ретельно перемішуємо масу, накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в тепле місце на годину.

Розділяємо білки та жовтки. Курячі жовтки розтираємо з рештою цукру і ванільним цукром.

Додаємо до опари м’яке масло, розтерті жовтки з цукром та решту борошна. Замішуємо еластичне тісто, якщо потрібно – підсипаємо ще борошна.

Накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо тісто в теплому місці підходити ще на 2 години.

Ретельно промийте родзинки теплою водою, просушіть паперовим рушником. Зніміть цедру з цитрусових.

Холодні білки збиваємо міксером до густої піни. Додайте в тісто родзинки, цедру цитрусових та білки – ретельно вимішуємо тісто. Знову накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо ще на годину в теплому місці.

За потребою змащуємо форми для випікання пасок маслом. Заповнюємо форми тістом на 2/3 та даємо їм ще раз підрости в теплі.

Якщо ви не будете покривати паски глазур'ю – змащуємо верх тіста в формі жовтком.

Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо паски 40 – 45 хвилин. Готовність паски перевірте за допомогою дерев'яної шпажки, якщо вона суха – паска готова.

Смачного!