Пухка та смачна: рецепт паски, яка вдається завжди
27 березня 2023, 15:15Читать новость на русском
Великдень не за горами, а це означає, що настав час шукати саме той рецепт паски, яка точно вдасться.
За давньою традицією на Воскресіння Христове випікають паски, які є символом нового життя. Щоб паска вийшла пухкою, легкою наче хмаринка – важливо мати перевірений рецепт.
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Ми підготували цікавий рецепт Великодньої паски з родзинками, яка точно вийде без зайвих труднощів. Важливо тільки дотримуватися технології приготування.
Рецепт паски з родзинками
- Час: 4 – 6 годин
- Порції: 4
Приготування:
- Розчиняємо в глибокій мисці дріжджі у теплому молоці. Важливо, щоб молоко було саме тепле, а не гаряче.
- Додаємо склянку цукру та 2 – 3 столові ложки борошна. Ретельно перемішуємо масу, накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в тепле місце на годину.
- Розділяємо білки та жовтки. Курячі жовтки розтираємо з рештою цукру і ванільним цукром.
- Додаємо до опари м’яке масло, розтерті жовтки з цукром та решту борошна. Замішуємо еластичне тісто, якщо потрібно – підсипаємо ще борошна.
- Накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо тісто в теплому місці підходити ще на 2 години.
- Ретельно промийте родзинки теплою водою, просушіть паперовим рушником. Зніміть цедру з цитрусових.
- Холодні білки збиваємо міксером до густої піни. Додайте в тісто родзинки, цедру цитрусових та білки – ретельно вимішуємо тісто. Знову накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо ще на годину в теплому місці.
- За потребою змащуємо форми для випікання пасок маслом. Заповнюємо форми тістом на 2/3 та даємо їм ще раз підрости в теплі.
- Якщо ви не будете покривати паски глазур'ю – змащуємо верх тіста в формі жовтком.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо паски 40 – 45 хвилин. Готовність паски перевірте за допомогою дерев'яної шпажки, якщо вона суха – паска готова.
Смачного!