Торт "П'яна вишня" без випічки: швидкий рецепт для незваних гостей

Якщо неочікувані гості з'явилися раптово – у вас все одно ще є шанс пригостити їх солоденьким. Приготуйте десерт з вишнями, який не потребує випічки.

Торт "Пʼяна Вишня" має кілька варіантів приготування, один із них без випічки – це дуже легко та швидко. Спробуйте приготувати – впорається навіть дитина.

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Рецепт "П'яної вишні" без випічки

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 4

– 400 грамів вишні (без соку);– 350 грамів м'якого вершкового масла;– 450 грамів згущеного молока (вареного);– 180 грамів печиво крекер з какао;– 180 грамів печиво крекер вершковий;– 50 грамів коньяку (вино, лікер, горілка, вино);– шоколад для декору.

Приготування:

Висипте вишню у миску та влийте туди алкоголь. Вони мають настоятися щонайменше 3 години. М’яке масло збийте міксером на найнижчій швидкості. Поступово додайте згущене варене молоко та перемішайте. Всипте вишні. Подрібніть печиво та також додайте до солодкої маси. У форму діаметром 22 сантиметри викладіть харчову плівку та вилийте масу розрівнюйте його добре. Зверху затріть шоколадом. Поставте в холодильник на 3 години.

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