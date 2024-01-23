Торт "П'яна вишня" без випічки: швидкий рецепт для незваних гостей

23 січня 2024, 10:05
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Джерело:

Господинька

Якщо неочікувані гості з'явилися раптово – у вас все одно ще є шанс пригостити їх солоденьким. Приготуйте десерт з вишнями, який не потребує випічки.

Торт "Пʼяна Вишня" має кілька варіантів приготування, один із них без випічки – це дуже легко та швидко. Спробуйте приготувати – впорається навіть дитина.

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Рецепт "П'яної вишні" без випічки

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів вишні (без соку);
– 350 грамів м'якого вершкового масла;
– 450 грамів згущеного молока (вареного);
– 180 грамів печиво крекер з какао;
– 180 грамів печиво крекер вершковий;
– 50 грамів коньяку (вино, лікер, горілка, вино);
– шоколад для декору.

Приготування:

  1. Висипте вишню у миску та влийте туди алкоголь. Вони мають настоятися щонайменше 3 години.
  2. М’яке масло збийте міксером на найнижчій швидкості.
  3. Поступово додайте згущене варене молоко та перемішайте.
  4. Всипте вишні.
  5. Подрібніть печиво та також додайте до солодкої маси.
  6. У форму діаметром 22 сантиметри викладіть харчову плівку та вилийте масу розрівнюйте його добре.
  7. Зверху затріть шоколадом.
  8. Поставте в холодильник на 3 години.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська