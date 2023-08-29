Риба в солі, або як правильно запекти дорадо, щоб здивувати гостей

Рибу в солі готували ще задовго до високої кухні та пафосних сучасних рецептів. Аби зберегти ніжну структуру білого м'яса і використовують цей метод й до сьогодні.

Риба запечена в солі – унікальний та давній рецепт страви, яка так сподобається кожному. Мінімум мороки, максимум користі та смаку.

Читайте також Частинка Італії на вашому столі: головні секрети соковитого й ніжного чікен пармезану

До речі, не слід перейматися, що риба може бути пересоленою. Вона вбере стільки солі, скільки їй потрібно. Якщо ви ще не готували так рибу, то обовʼязково приготуйте!

Рецепт риби в солі

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2

– 2 риби дорадо;– 1 кілограм солі;– 50 грамів води;– 2 білки;– 1 лимон;– декілька гілочок розмарину.

Приготування:

Обробляємо рибу від нутрощів та луски, відрізаємо плавники. Просушуємо рибу паперовими рушниками.

Висипаємо сіль у глибоку миску, з'єднуємо з білками та перемішуємо. Викладаємо частину маси на деко вкрите пергаментом, зверху рибу зі шматочками лимона та розмарином.

Зверху вкриваємо рибу знову шаром солі так, аби вона повністю була в ній.

Запікаємо при 200 градусах в розігрітій духовці 30 хвилин. Ще 30 хвилин даємо після запікання рибі охолонути.

За допомогою ложки розбиваємо пропечений шар солі, філеюємо рибу та подаємо до столу.

Смачного!

Сподобався рецепт? А ви знаєте, як відрізнити справжній чай від підробки – у нас є кілька