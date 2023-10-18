Рулети з баклажанів з корейською морквою – бюджетна закуска, яку з'їдять першою

18 жовтня 2023, 12:24
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Джерело:

Євген Клопотенко

Серед популярних осінніх закусок, ця, мабуть, займає одну з перших позицій. Поспішайте приготувати її вдома, доки ще сезон.

Рулети з баклажанів з корейською морквою – це не просто швидка закуска до столу, а справжня насолода для рецепторів. Справжній осінній рецепт, який ви точно збережете собі в нотатках.

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За бажанням їх можна подавати з гострим часниковим соусом, або до м'ясних чи рибних страв. Спробуйте і ви будете приємно вражені результатом.

Рецепт рулетів з баклажанів та корейської моркви

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 2 баклажани;
 – 300 грамів корейської моркви;
 – 4 столові ложки олії;
 – сіль.

Приготування:

  • Баклажани миємо та просушуємо від вологи, нарізаємо тонкими поздовжніми скибками. Вийде приблизно 14 – 15 скибочок.
  • На розігрітій сковорідці з олією обсмажуємо скибки баклажанів з обох сторін впродовж кількох хвилин. Готові баклажани викладаємо на тарілку застелену паперовим рушником, щоб він всотав зайвий жир. 
  • Формуємо рулетики, викладаючи приблизно 15 – 20 грамів моркви з товщого краю скибочки баклажана та закручуючи її.
  • Викладаємо закуску на тарілку та подаємо з улюбленим соусом.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак