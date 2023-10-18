Рулети з баклажанів з корейською морквою – бюджетна закуска, яку з'їдять першою

Серед популярних осінніх закусок, ця, мабуть, займає одну з перших позицій. Поспішайте приготувати її вдома, доки ще сезон.

Рулети з баклажанів з корейською морквою – це не просто швидка закуска до столу, а справжня насолода для рецепторів. Справжній осінній рецепт, який ви точно збережете собі в нотатках.

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За бажанням їх можна подавати з гострим часниковим соусом, або до м'ясних чи рибних страв. Спробуйте і ви будете приємно вражені результатом.

Рецепт рулетів з баклажанів та корейської моркви

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

– 2 баклажани;– 300 грамів корейської моркви;– 4 столові ложки олії;– сіль.

Приготування:

Баклажани миємо та просушуємо від вологи, нарізаємо тонкими поздовжніми скибками. Вийде приблизно 14 – 15 скибочок.

На розігрітій сковорідці з олією обсмажуємо скибки баклажанів з обох сторін впродовж кількох хвилин. Готові баклажани викладаємо на тарілку застелену паперовим рушником, щоб він всотав зайвий жир.

Формуємо рулетики, викладаючи приблизно 15 – 20 грамів моркви з товщого краю скибочки баклажана та закручуючи її.

Викладаємо закуску на тарілку та подаємо з улюбленим соусом.

Смачного!

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