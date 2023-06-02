Легко і швидко: три рецепти рулетів з баклажанів на щодень

2 червня 2023, 09:12
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Сезон рулетиків офіційно відкритий і ми пропонуємо спробувати вдома приготувати їх з баклажанів. А начинки обирайте на вибір.

Баклажани чудово поєднуються з різними продуктами: сиром, горіхами, овочами, зеленню кінзи, часником. 24 канал обрав три найпопулярніші рецепти рулетів з баклажанів, аби й ви могли приготувати їх вдома.

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Рулети з баклажанів та помідорів

  • Час: 65 хвилин
Інгредієнти:
 – баклажани;
 – помідори;
 – майонез;
 – часник;
 – сіль;
 – олія.

Приготування:

  • Миємо та нарізаємо баклажани довгими і тонкими скибками. Просолюємо кожну скибку та викладаємо одну на одну. Залишаємо на 10 – 15 хвилин, аби баклажан віддав гірчинку.
  • Розігріваємо олію на сковорідці та обсмажуємо скибки баклажана з обох сторін. 


Рулети з баклажана / Фото Lazy cat kitchen

  • З'єднуємо вичавлений часник з майонезом. Помідори нарізаємо шматочками.
  • Викладаємо на кожну скибку баклажана майонез, промазуємо та додаємо помідори. Скручуємо в рулетик та викладаємо на тарілку.

Смачного!

Рулети з баклажанів з сирочками

  • Час: 60 хвилин
Інгредієнти:
– баклажани;
– плавлені сирочки;
– майонез;
– часник;
– сіль;
– олія.

Приготування:

  • Миємо та нарізаємо баклажани довгими і тонкими скибками. Просолюємо кожну скибку та викладаємо одну на одну. Залишаємо на 10 – 15 хвилин, аби баклажан віддав гірчинку.
  • Розігріваємо олію на сковорідці та обсмажуємо скибки баклажана з обох сторін.
  • Натираємо сирочки на тертці та змішуємо з майонезом та вичавленим часником. Додаємо чорний мелений перець та перемішуємо.
  • Викладаємо на скибки баклажанів начинку з сирочків, скручуємо в рулет та викладаємо на тарілку.

Смачного!

Рулети з баклажанів з горіховою пастою

  • Час: 60 – 65 хвилин
Інгредієнти:
– баклажани;
– волоські горіхи;
– кінза;
– часник;
– сіль;
– олія.

Приготування:

  • Миємо та нарізаємо баклажани довгими і тонкими скибками. Просолюємо кожну скибку та викладаємо одну на одну. Залишаємо на 10 – 15 хвилин, аби баклажан віддав гірчинку.
  • Розігріваємо олію на сковорідці та обсмажуємо скибки баклажана з обох сторін.
  • Окремо зблендеруймо в однорідну масу обсмажені волоські горіхи. Додаємо дрібно нарізану кінзу, вичавлений часник. Перемішуємо.


Рулети з баклажанів / Фото Electric blue food

  • Викладаємо горіхову масу на скибки баклажанів та загортаємо в рулети.
  • За бажанням страву можна посипати гранатовими зернятами.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак