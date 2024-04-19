Це просто та смачно: готуємо рульку на Великдень – має вигляд копченої

19 квітня 2024, 22:47
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Джерело:

przyslijprzepis

М'ясні страви – це окраса великоднього столу. Трішки старань – і ваше свято буде просто неймовірним.

Це м'ясо виглядає наче копчене, але це зовсім не так. Окрім того, для його приготування не треба особливі зусилля, тому його можна готувати паралельно з іншими наїдками.

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Рецепт гомілки на Великдень

Час: 3 година

Порцій: 1

Інгредієнти: 

– 1,2 кілограма свинячої гомілки;
– 300 грамів курячого філе;
– 2 моркви;
– 3 цибулини;
– жменя лушпиння цибулі;
– шматочок селери;
– дрібна петрушка;
– 2 лаврових листа;
– 4 зерна запашного перцю;
– 1/3 чайної ложки горошин чорного перцю;
– ложка солі.

Приготування: 

  1. Цтбулю не чистимо, моркву, селеру і петрушку чистимо та миємо. Овочі разом із лушпинням цибулі кладемо у каструлю, заливаємо водою. Додаємо лавровий лист, запашний перець, перець і сіль і варимо 15 хвилин.
  2. Гомілку очищаємо, промиваємо і обсушуємо. Видаляємо кістку. М'ясо злегка відбиваємо. Посипаємо сіллю.
  3. Куряче філе чистимо від плівки, промиваємо та обсушуємо. Розрізаємо впоперек і злегка відбиваємо. Солимо. 
  4. Моркву нарізаємо тонкою соломкою. 
  5. На гомілку викладаємо смужки моркви, зверху – філе. Згортаємо і перев'язуємо ниткою, як шинку. 
  6. Варимо 2 години на повільному вогні. 
  7. Гомілка весь повинна бути під водою. 
  8. Після закінчення варіння виймаємо м'ясо та залишаємо до охолодження.
  9. Пред подачею на стіл нарізаємо скибочками. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська