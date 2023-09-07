Він надзвичайно смачний: як приготувати неймовірний салат з баклажанів

7 вересня 2023, 19:15
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Джерело:

Fajne gotowanie

Смак та аромат свіжих баклажанів завжди може вразити і задовольнити навіть найвибагливіших гурманів. Варто вдихнути нове життя у цей овоч та поєднати його з різноманітними інгредієнтами в одному салаті.

З баклажана можна створити справжній кулінарний шедевр. Він здивує вас своїм смаком й подарує вам справжню насолоду.

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Рецепт салату з баклажанів

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Як апетитно / Фото Fajne gotowanie

Інгредієнти:
– 240 грамів баклажанів;
– 200 грамів салату;
– 1 червоний болгарський перець;
– 1 червона цибуля;
– 1 помідор;
– 100 грамів сиру фета 100;
– пів жовтого перцю;
– 3 столові лодки оливкової олії;
– спеції: сіль, перець, свіжа петрушка, лимонний сік, прованські трави.

Приготування:

  • Баклажани промийте, наріжте скибочками і посоліть. Залиште приблизно на 30 хвилин. Після закінчення цього часу зберіть з овочів сік паперовим рушником.
  • Ретельно розігрійте сковороду-гриль. Викладіть туди скибочки баклажани і обсмажте на грилі 12 хвилин, поки вони не стануть м’якими.
  • Перець наріжте великою соломкою і також обсмажте на сковороді 15 хвилин.
  • Салат промийте і викладіть на дно великої миски. Додайте баклажани і перець.
  • Цибулю наріжте пір'ям, а помідори крупніше і додайте до решти інгредієнтів.
  • У мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль, перець і всі трави. Подавайте салат з приготовленою заправкою і посипавши подрібненим сиром фета.
Повірте, це дуже смачно: приготуйте аджику за цим рецептом і точно залишитесь у захваті.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська