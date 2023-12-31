Салат, без якого Новий рік – не Новий рік: рецепт з гранатом, куркою і сиром гауда
31 грудня 2023, 09:03Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Салат з гранатом і куркою поєднує неймовірний вигляд та довершений смак. Ця страва – чудова альтернатива традиційним салатам і вражає своєю вишуканістю та неповторною комбінацією інгредієнтів.
Салат з гранатом і куркою – це чудовий вибір для тих, хто любить поєднувати м'ясо з фруктами. Ви здивуєтеся від того, як легкість приготування може поєднуватися з фантастичним смаком.
Цікаво Ап – і готово: готуємо прості новорічні страви із курочкою
Рецепт салату з гранатом, куркою і сиром гауда
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 3
– кісточки з половини граната;
– 300 грамів курячого філе;
– упаковку міксу салату;
– 70 грамів консервованої кукурудзи;
– 150 грамів сиру гауда;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 4 столові ложки оливкової олії;
– 2 скибочки пшеничного хліба;
– спеції: сіль, перець, приправи для курки.
Приготування:
- Курку наріжте кубиками.
- Приправте її спеціями та обсмажте на пательні.
- Викладіть у миску листі салат, кукурудзу, гранат.
- Наріжте сир кубиками і додайте в миску до решти інгредієнтів.
- Дві скибочки хліба підсмажте в тостері або на сковороді, потім наріжте кубиками. Додати в салат.
- Зверху додайте готові шматочки курячого філе.
- Для соусу з'єднайте: перець, сіль, лимонний сік, оливкову олію і перемішайте.
- Полийте салат соусом.