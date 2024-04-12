Смачна класика на столі: як приготувати салат мімоза з тунцем
12 квітня 2024, 22:18Читать новость на русском
Джерело:przysli jprzepis
Такий салат – це і чудова закуска, і неймовірна самостійна страва. Гості точно попросять добавки, а рідні вимагатимуть готувати ще і ще.
Чудове поєднання інгредієнтів змусить вас ще не раз скористатись цим рецептом. Така закуска стане прикрасою для будь-якого столу.
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Салат мімоза з тунцем
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 8
– 3 картоплини;
– 1 банка тунця у власному соку;
– 3 моркви;
– 300 грамів консервованих грибів;
– 1 цибулина;
– 1 огірок;
– 4 яйця;
– 100 грамів тертого сиру;
– сіль до смаку;
– перець до смаку;
– 5 столових ложок майонезу;
– 2 столові ложки натурального йогурту;
– олія;
– кріп для прикраси.
Приготування:
- Картоплю і моркву почистіть, помийте і відваріть в мундирі.
- Згодом натріть на тертці з великими отворами.
- Злийте тунець та подрібніть його.
- Гриби слід натерти на тертці з великими отворами.
- Цибулю почистіть, наріжте кубиками, обсмажте на олії, потім додайте гриби. Смажте, поки вони не випаруються. Посоліть.
- Огірок помийте і розріжте вздовж, а далі на кубики.
- Зваріть на круто яйця.
- Окремо натріть білки і жовтки на крупній тертці.
- Йогурт змішайте з майонезом.
- У форму викладіть шари: картопля /посоліть, посипте перцем/
- далі майонез з йогуртом та тунець. Морква – гриби з цибулею, згодом майонез з йогуртом. Наступний шар – огірки і знову спеції.
- Зверху яєчні білки, на них майонез з йогуртом та жовтий сир, далі знову жовтки.
- Зверху можна прикрасити кропом.