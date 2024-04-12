Смачна класика на столі: як приготувати салат мімоза з тунцем

Такий салат – це і чудова закуска, і неймовірна самостійна страва. Гості точно попросять добавки, а рідні вимагатимуть готувати ще і ще.

Чудове поєднання інгредієнтів змусить вас ще не раз скористатись цим рецептом. Така закуска стане прикрасою для будь-якого столу.

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Салат мімоза з тунцем

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 8

– 3 картоплини;– 1 банка тунця у власному соку;– 3 моркви;– 300 грамів консервованих грибів;– 1 цибулина;– 1 огірок;– 4 яйця;– 100 грамів тертого сиру;– сіль до смаку;– перець до смаку;– 5 столових ложок майонезу;– 2 столові ложки натурального йогурту;– олія;– кріп для прикраси.

Приготування:

Картоплю і моркву почистіть, помийте і відваріть в мундирі. Згодом натріть на тертці з великими отворами. Злийте тунець та подрібніть його. Гриби слід натерти на тертці з великими отворами. Цибулю почистіть, наріжте кубиками, обсмажте на олії, потім додайте гриби. Смажте, поки вони не випаруються. Посоліть. Огірок помийте і розріжте вздовж, а далі на кубики. Зваріть на круто яйця. Окремо натріть білки і жовтки на крупній тертці. Йогурт змішайте з майонезом. У форму викладіть шари: картопля /посоліть, посипте перцем/ далі майонез з йогуртом та тунець. Морква – гриби з цибулею, згодом майонез з йогуртом. Наступний шар – огірки і знову спеції. Зверху яєчні білки, на них майонез з йогуртом та жовтий сир, далі знову жовтки. Зверху можна прикрасити кропом.