Її навіть не потрібно варити: оригінальний рецепт салату з сухою мівіною
29 червня 2024, 21:33Читать новость на русском
Джерело:інстаграм vistovska_cooking
Цей салат готували ще на початку "нульових". Завдяки простоті приготування та смаку він не втрачає актуальності й досі.
У цьому салаті гармонійно поєдналися простота приготування та чудовий смак. Для нього не потрібно особливих інгредієнтів, однак враження від цієї страви точно будуть особливими.
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Салат з сухої мівіни
Час: 10 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 мівіни;
– 80 грамів вареної ковбаси;
– 2 огірки;
– 80 грамів кукурудзи;
– майонез;
– зелена цибуля;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Цибулю, огірок та ковбасу нарізаємо.
- Мівіну ламаємо дрібними кубиками.
- Викладаємо всі інгредієнти у глибоку миску.
- Додаємо майонез, сіль та перець.
- Всі інгредієнти добре перемішуємо.
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