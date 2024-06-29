Її навіть не потрібно варити: оригінальний рецепт салату з сухою мівіною

29 червня 2024, 21:33
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Джерело:

інстаграм vistovska_cooking

Цей салат готували ще на початку "нульових". Завдяки простоті приготування та смаку він не втрачає актуальності й досі.

У цьому салаті гармонійно поєдналися простота приготування та чудовий смак. Для нього не потрібно особливих інгредієнтів, однак враження від цієї страви точно будуть особливими. 

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Салат з сухої мівіни 

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти: 

– 2 мівіни;
– 80 грамів вареної ковбаси;
– 2 огірки;
– 80 грамів кукурудзи;
– майонез;
– зелена цибуля;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування: 

  1. Цибулю, огірок та ковбасу нарізаємо. 
  2. Мівіну ламаємо дрібними кубиками. 
  3. Викладаємо всі інгредієнти у глибоку миску. 
  4. Додаємо майонез, сіль та перець. 
  5. Всі інгредієнти добре перемішуємо. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська