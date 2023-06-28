Салат без шкоди для фігури з молодої капусти та горошку

28 червня 2023, 15:48
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Джерело:

Таті Чуднова

Влітку всі особливо стежать за фігурою надаючи перевагу збалансованій та низькокалорійній їжі. У нас є рецепт, який точно не зашкодить фігурі.

Салат з молодої капусти, горошку та яєць – відмінна ідея для збалансованої вечері, або додатку до м'яса чи каші. Така страва може бути як закуска, так і як легкий прийом їжі.

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Рецепт салату з молодої капусти та горошку

  • Час: 15 хвилин
Інгредієнти:
 – молода капуста;
 – огірок;
 – відварені курячі яйця;
 – консервований горошок;
 – кріп;
 – петрушка;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – сметана або домашній майонез.

Приготування:

  • Відварюємо курячі яйця у підсоленій киплячій воді до готовності (6 – 7 хвилин). Очищаємо від шкарлупи охолоджені яйця, промиваємо водою та нарізаємо шматочками.
  • Нарізаємо тонкими смужками молоду капусту, змішуємо з консервованим горошком. Додаємо шматочки огірка, яєць.
  • Заправляємо сметаною чи домашнім майонезом, додаємо нарізану зелень та спеції. Ретельно перемішуємо салат та подаємо до столу свіжим.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак