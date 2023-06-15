Овочевий салат – доволі проста страва, приготувати яку може навіть дитина. Зазвичай ми надаємо йому особливого смаку завдяки заправці з олії та спецій, але це не єдиний спосіб додати йому неперевершених ноток.

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Що може надати салату особливого смаку

Кожен хоче, щоб усі його страви розкривали свій смак на повну. Ясна річ, це стосується навіть овочевого салату, і в цьому випадку досягнути мети вкрай легко.

Усе, що потрібно – це додати дрібку ванілі. Вона не лише чудово поєднується з усіма овочами, а й дозволяє відчути їх смак значно глибше.

Хрусткий салат / Фото unsplash

Досвідчені кулінари часто користуються цим лайфхаком, тож при нагоді скористайтеся їхньою порадою. Ваша страва буде пікантною, а враження – незабутніми.

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