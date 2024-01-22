Салат зі шпротів та яєць: ситна закуска для смачної вечері

22 січня 2024, 23:56
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Філіжанка кави

Вечір – це час, коли хочеться відпочити, а отже, смак та легкість приготування грають важливу роль у виборі страви. Якщо ви шукаєте ідеальний вечірній варіант, що поєднує в собі насиченість та простоту приготування, салат зі шпротами стане справжнім відкриттям.

Шпроти, цибуля та яйця – це чудове поєднання для ситного салату. Його приготує навіть дитина, тож про енергозатратність приготування можете не турбуватися. 

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Рецепт салату зі шпротами

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
— 1 банка шпротів;
— 2 варених яйця;
— 2 солоні огірки;
— 1 цибулина;
— олія для смаження;
— майонез до смаку;
— пів чайної ложки солі;
— пів чайної ложки часникового порошку.

Приготування:

  1. Відкрийте банку шпротів та злийте з неї олію.
  2. Викладіть рибу у тарілку та розімніть виделкою.
  3. Відваріть яйця на "круто".
  4. Очистіть їх та наріжте на кубики.
  5. Викладіть їх на красиву тарілку. Це буде перший шар салату.
  6. Наріжте огірки на кубики і помістіть поверх яєць.
  7. На огірки викладіть шпроти.
  8. Цибулину дрібно наріжте та обсмажте до золотистого кольору.
  9. Викладіть її на шпроти.
  10. Кілька ложок майонезу перекладіть в пакет, зріжте куточок і намалюйте на салаті сіточку.
  11. Прикрасьте салат домашніми сухариками.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська