Салат зі шпротів та яєць: ситна закуска для смачної вечері
22 січня 2024, 23:56Читать новость на русском
Джерело:Філіжанка кави
Вечір – це час, коли хочеться відпочити, а отже, смак та легкість приготування грають важливу роль у виборі страви. Якщо ви шукаєте ідеальний вечірній варіант, що поєднує в собі насиченість та простоту приготування, салат зі шпротами стане справжнім відкриттям.
Шпроти, цибуля та яйця – це чудове поєднання для ситного салату. Його приготує навіть дитина, тож про енергозатратність приготування можете не турбуватися.
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Рецепт салату зі шпротами
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
— 1 банка шпротів;
— 2 варених яйця;
— 2 солоні огірки;
— 1 цибулина;
— олія для смаження;
— майонез до смаку;
— пів чайної ложки солі;
— пів чайної ложки часникового порошку.
Приготування:
- Відкрийте банку шпротів та злийте з неї олію.
- Викладіть рибу у тарілку та розімніть виделкою.
- Відваріть яйця на "круто".
- Очистіть їх та наріжте на кубики.
- Викладіть їх на красиву тарілку. Це буде перший шар салату.
- Наріжте огірки на кубики і помістіть поверх яєць.
- На огірки викладіть шпроти.
- Цибулину дрібно наріжте та обсмажте до золотистого кольору.
- Викладіть її на шпроти.
- Кілька ложок майонезу перекладіть в пакет, зріжте куточок і намалюйте на салаті сіточку.
- Прикрасьте салат домашніми сухариками.