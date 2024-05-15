В честь особливого свята: рецепт салату "Вишиванка"
15 травня 2024, 06:13Читать новость на русском
Джерело:Оbozrevatel
У четвер, 16 травня, українці у всьому світі відзначатимуть День вишиванки. Вона міцно вплетена в генетичний код нашої нації, тому варто урізноманітнити меню неймовірними стравами.
Вишиванка зі споконвіку є символом нашого незламного народу, допомагає долати усі труднощі, а зараз зачаровує своєю красою та автентичністю увесь світ. До цього неймовірного свята є особливі рецепти, одним з них є салат "Вишиванка".
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Салат "Вишиванка"
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
– 150 грамів твердого сиру;
– 150 грамів крабових паличок;
– 1 болгарський перець;
– 2 свіжих огірки;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– 2 пакетики сухариків;
– 180 грамів майонезу;
– зелень кропу або цибулі;
– 1-2 зубці часнику (за бажанням).
Приготування:
- Почистіть огірки від шкірки, а болгарський перець – від насіння, після чого наріжте всі інгредієнти соломкою.
- Укладіть інгредієнти на тарілку смугами один за одним.
- Верхню частину салату прикрасьте свіжими зеленими листками і нанесіть майонез у формі сіточки.
- Для додання пікантності у салат за бажання можна додати подрібнений часник.