Всього 15 хвилин і готово – рецепт салату з ананасами та куркою

24 травня 2023, 11:28
Читать новость на русском

Джерело:

Смачні домашні рецепти

Коли хочеться швидко перекусити, а часу і бажання довго готувати не має – зверніть увагу на цей рецепт салату. Він не тільки готується за 15 хвилин, а й чудово смакує.

У цьому рецепті салату поєднують такі інгредієнти як курка, кукурудза, ананаси, сир. Вони наче створені один для одного, адже за смаком – це комбо.

Читайте також Складні страви вдома – це "Легко!": як швидко приготувати котлети по-київськи чи кордон блю

Якщо ви не шанувальник солодкого перцю, замініть його на свіжий огірок чи помідор. Смак від цього не постраждає.

Рецепт салату з ананасами

  • Час: 10 – 15 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Відварюємо яйця у підсоленій воді до готовності (після кипіння 5 – 7 хвилин). Очищаємо від шкарлупи та нарізаємо довільними кубиками.
  • Заздалегідь відварюємо курячу грудку, або використовуємо вже готову сувід чи копчену. Нарізаємо кубиками та змішуємо з яйцем.
  • Аналогічно нарізаємо овочі: очищений перець, далі ананаси, твердий сир натираємо на тертці. Змішуємо все з консервованою кукурудзою, заправляємо майонезом і спеціями.
  • Ретельно перемішуємо салат та одразу подаємо до столу зі свіжою зеленню.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак