Всього 15 хвилин і готово – рецепт салату з ананасами та куркою

Коли хочеться швидко перекусити, а часу і бажання довго готувати не має – зверніть увагу на цей рецепт салату. Він не тільки готується за 15 хвилин, а й чудово смакує.

У цьому рецепті салату поєднують такі інгредієнти як курка, кукурудза, ананаси, сир. Вони наче створені один для одного, адже за смаком – це комбо.

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Якщо ви не шанувальник солодкого перцю, замініть його на свіжий огірок чи помідор. Смак від цього не постраждає.

Рецепт салату з ананасами

Час: 10 – 15 хвилин

10 – 15 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 1 банка консервованих ананасів;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– 150 грамів твердого сиру;

– 1 болгарський перчик;

– 3 – 4 відварених яйця;

– 1 відварене куряче філе;

– 2 столові ложки майонезу;

– 1/2 чайної ложки солі;

– зелень.

Приготування:

Відварюємо яйця у підсоленій воді до готовності (після кипіння 5 – 7 хвилин). Очищаємо від шкарлупи та нарізаємо довільними кубиками.

Заздалегідь відварюємо курячу грудку, або використовуємо вже готову сувід чи копчену. Нарізаємо кубиками та змішуємо з яйцем.

Аналогічно нарізаємо овочі: очищений перець, далі ананаси, твердий сир натираємо на тертці. Змішуємо все з консервованою кукурудзою, заправляємо майонезом і спеціями.

Ретельно перемішуємо салат та одразу подаємо до столу зі свіжою зеленню.

Смачного!

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