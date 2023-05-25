Весняний салат зі спаржі з рецептом ексклюзивного соусу
25 травня 2023, 14:52Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
Спаржа – сезонний продукт, який можна скуштувати свіжою тільки протягом місяця-двох (травень-червень). Щоб не прогаяти таку можливість приготуйте смачний салат за нашим рецептом.
Спаржа корисна і смачна навіть сирою, особливо, це стосується фіолетового сорту. Вона надзвичайно багата вітамінами та мінералами, тому найкраще зробити з сирої спаржі салат.
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Перед приготуванням спаржі трішки обріжте кінчики, як і тонку шкірочку, яка заважає насолоджуватись приємним солодким смаком, що нагадує молодий зелений горошок.
Рецепт салату зі спаржі
Приготування:
- Бланшуємо горошок у підсоленій киплячій воді та охолоджуємо. Видаляємо ниточку з пелюстки та перекладаємо в салатницю.
- Нарізаємо помідори, перець, цибулю, спаржу та змішуємо все. За бажанням додавайте пармезан або змінюйте інгредієнти на запечений батат, молоду моркву, топінамбур або навіть молодий буряк, додавайте більше листя салатів.
Приготування:
- Усе окрім олії змішуємо вінчиком і тоненькою цівкою додаємо усю олію інтенсивно помішуючи соус. Така заправка може стояти у холодильнику декілька тижнів.
- Якщо не знайшли малиновий оцет можна взяти винний, а в рецепт додавайте пюре свіжомороженої малини!
Смачного!