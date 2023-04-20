М'ясна шакшука за лічені хвилини – оригінальний сніданок на щодень
20 квітня 2023, 15:40Читать новость на русском
Джерело:Микола Люлько
Якщо ви хоч раз скуштували ізраїльську шакшуку, вам закортить з'їсти її ще раз, і ще раз. Аби трішки урізноманітнити смак страви, спробуйте приготувати її з чорізо.
Шакшука з чорізо – це не тільки смачний сніданок, а й чудовий обід чи перекус. Її не потрібно довго готувати, а пікантна ковбаска додає страві особливого смаку.
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Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом традиційної страви ізраїльської кухні, аби і ви могли насолоджуватися нею вдома чи не щодня.
Рецепт шакшуки з чорізо
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Цибулю та перець нарізаємо кубиком, обсмажуємо на дуже розігрітій сковороді, до золотавої скоринки 3 – 4 хвилини. Додаємо томати, воду та всі спеції. Тушимо 2 хвилини.
- Обсмажуємо чорізо, додаємо соус, вбиваємо яйця, підсолюємо.
- На середньому вогні тушкуємо поки яєчний білок не приготується. Дуже важливо, щоб соус був рідкуватий (регулюємо водою), аби було чому випаровуватись поки яйця не приготуються.
- Подаємо зі свіжою кінзою або петрушкою та зі смаженим нутом чи арахісом.
Смачного!