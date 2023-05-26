У парк чи на пікнік: готуємо домашню шаурму з доступних інгредієнтів

Рецепт шаурми з куркою є найбільш класичним варіантом цієї страви. Ця страва чудово смакуватиме для всієї родини.

Якщо заздалегідь добре замаринувати м’ясо, то на приготування шаурми у вас піде не більше 30 хвилин. Насолоджуйтеся смачною їжею разом рідними та насолоджуйтеся приємними сонячними днями.

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Рецепт шаурми з куркою

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Смачний перекус / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 600 грамів курячого філе;

– 2 – 3 невеликих зубчики часнику;

– 1 чайна ложка солодкої паприки;

– пів чайної ложки меленого коріандру;

– пів чайної ложки кмину;

– пів чайної ложки паприки;

– чорний перець до смаку;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– 5 – 6 столових ложок олії оливкової олії;

– 150 грамів твердого сиру;

– 3 огірки;

– 3 помідори;

– 1 цибуля;

– 100 грамів йогурту без наповнювача;

– 30 грамів майонезу;

– 30 грамів томатного соусу;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Промите куряче філе викладіть на обробну дошку та наріжте на шматочки. Оливкову олію змішайте зі спеціями, пресованим часником і лимонним соком.

Залийте м’ясо приготованим маринадом і залишити мінімум на 6 годин, а ще краще – на ніч у холодильнику.

Обсмажте м'ясо на електрогрилі або на сковорідці.

Сир та овочі наріжте невеликими скибочками, цибулю – півкільцями.

Для соусу з'єднайте йогурт з чорним перцем та сіллю.

На готовий лист лаваша викладіть шарами сир, куряче філе, соус, овочі і знову соус.

Згорніть лаваш і підсмажте з обох сторін на добре розігрітій пательні або грилі.

Листи лаваша можна приготувати самостійно, знадобиться лише кілька інгредієнтів.