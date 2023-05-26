У парк чи на пікнік: готуємо домашню шаурму з доступних інгредієнтів

26 травня 2023, 20:16
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Джерело:

Сztery Fajery

Рецепт шаурми з куркою є найбільш класичним варіантом цієї страви. Ця страва чудово смакуватиме для всієї родини.

Якщо заздалегідь добре замаринувати м’ясо, то на приготування шаурми у вас піде не більше 30 хвилин. Насолоджуйтеся смачною їжею разом рідними та насолоджуйтеся приємними сонячними днями.

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Рецепт шаурми з куркою

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Смачний перекус / Фото unsplash

Приготування:

  • Промите куряче філе викладіть на обробну дошку та наріжте на шматочки. Оливкову олію змішайте зі спеціями, пресованим часником і лимонним соком.
  • Залийте м’ясо приготованим маринадом і залишити мінімум на 6 годин, а ще краще – на ніч у холодильнику.
  • Обсмажте м'ясо на електрогрилі або на сковорідці.
  • Сир та овочі наріжте невеликими скибочками, цибулю – півкільцями.
  • Для соусу з'єднайте йогурт з чорним перцем та сіллю.
  • На готовий лист лаваша викладіть шарами сир, куряче філе, соус, овочі і знову соус.
  • Згорніть лаваш і підсмажте з обох сторін на добре розігрітій пательні або грилі.

Листи лаваша можна приготувати самостійно, знадобиться лише кілька інгредієнтів. 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська