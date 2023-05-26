У парк чи на пікнік: готуємо домашню шаурму з доступних інгредієнтів
26 травня 2023, 20:16Читать новость на русском
Джерело:Сztery Fajery
Рецепт шаурми з куркою є найбільш класичним варіантом цієї страви. Ця страва чудово смакуватиме для всієї родини.
Якщо заздалегідь добре замаринувати м’ясо, то на приготування шаурми у вас піде не більше 30 хвилин. Насолоджуйтеся смачною їжею разом рідними та насолоджуйтеся приємними сонячними днями.
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Рецепт шаурми з куркою
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Промите куряче філе викладіть на обробну дошку та наріжте на шматочки. Оливкову олію змішайте зі спеціями, пресованим часником і лимонним соком.
- Залийте м’ясо приготованим маринадом і залишити мінімум на 6 годин, а ще краще – на ніч у холодильнику.
- Обсмажте м'ясо на електрогрилі або на сковорідці.
- Сир та овочі наріжте невеликими скибочками, цибулю – півкільцями.
- Для соусу з'єднайте йогурт з чорним перцем та сіллю.
- На готовий лист лаваша викладіть шарами сир, куряче філе, соус, овочі і знову соус.
- Згорніть лаваш і підсмажте з обох сторін на добре розігрітій пательні або грилі.
Листи лаваша можна приготувати самостійно, знадобиться лише кілька інгредієнтів.