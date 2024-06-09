Коли відключення застало зненацька: добірка страв, які можна приготувати без світла
9 червня 2024, 23:55Читать новость на русском
Коли зникає електропостачання – це стає справжнім викликом для приготування їжі. Однак навіть у таких ситуаціях можна легко подати до столу смачні та поживні страви.
Для такого обіду чи вечері слід використовуючи прості інгредієнти, повідомляє Смачно 24. Є велика кількість смачних страв, для приготування яких не знадобиться світло.
До теми Як приготувати вечерю, якщо нема світла: прості рецепти з довершеним результатом
Огірковий холодний суп
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 1 літр йогурту;
– 6 огірків;
– 50 грамів кропу;
– 1 гвоздика часнику;
– 3 грами солі;
– 3 грами чорного перцю.
Приготування:
- Огірки помийте, почистіть від шкірки. Два огірки наріжте дрібними кубиками – в кінці будемо ними слід прикрасити блюдо. Решту натерти на тертці з великими отворами.
- Зубчики часнику почистіть, продавіть через прес і з’єднайте з огірками.
- Кріп помийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте. Додайте до решти овочів.
- Натерті овочі посоліть та поперчіть.
- Перекладіть в глибокий посуд, додайте йогурт і перемішайте. Накрийте все фольгою і відкладіть мінімум на 1 годину.
- Готову страву посипте шматочками огірка.
Рулетики з лаваша
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– 2 листи лаваша;
– 200 грамів малосольного лосося;
– 200 грамів крем-сиру;
– 1 свіжий огірок;
– зелень до смаку;
– лимонний сік (за бажанням);
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Наріжте малосольний лосось тонкими скибочками.
- Огірок наріжте тонкими смужками або кружечками.
- Подрібніть зелень.
- Розстеліть лист лаваша на робочій поверхні.
- Рівномірно нанесіть крем-сир на весь лист лаваша.
- Можна злегка посолити та поперчити до смаку.
- На один край лаваша викладіть нарізаний малосольний лосось у ряд. Поруч викладіть смужки огірка.
- Посипте подрібненою зеленню.
- Починаючи з краю, де викладені інгредієнти, акуратно скручуйте лаваш у щільний рулет.
- Після скручування рулет можна злегка збризнути лимонним соком для додаткового смаку.
- Готовий рулет розріжте на порційні шматочки товщиною 2 – 3 сантиметри.
- Викладіть рулетики на тарілку та подавайте до столу.
Панзелла
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кілограм помідорів;
– 200 грамів червоної цибулі;
– 200 мілілітрів оливкової олії;
– 200 грамів сухариків;
– 30 грамів свіжого базиліку.
Приготування:
- Помідори наріжте маленькими кубиками.
- Цибулю почистіть і наріжте тонкою соломкою.
- Приправте помідори сіллю, перцем і змішайте з оливковою олією.
- Помістіть їх у миску.
- Додайте листя базиліка та грінки та перемішайте до однорідності.
- Якщо є така можливість, запечіть помідори у духовці перед зникненням світла (так страва отриманий пікантний смак).