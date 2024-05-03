Рецепт сирника на Великдень: з ним все буде ідеально

3 травня 2024, 22:57
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Джерело:

Cookpad

Сирник – це особливе частування, яке завжди доречне на святковому столі. Завершити застілля на цій солодкій ноті завжди буде гарною ідеєю.

Сирник з вишнею – це неперевершений смак, перед яким просто неможливо встояти. Він стає зіркою кожного застілля, якими б стравами ви не частували гостей перед цим.

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Рецепт сирника з вишнею

Час: 2 години

Порцій: 8

Інгредієнти:
сирна маса:
– 1,2 кілограма сиру;
– 6 – 8 яєць;
– 100 грамів масла;
– 60 грамів манки;
– 200 грамів цукру;
– 1 пачка ванільного цукру;
– цедра лимона;
– 50 грамів крохмалю;
– 150 грамів вишень;
корж:
– 250 грамів борошна;
– 120 грамів масла;
– 1 яйце;
– 100 грамів цукру;
– 2 столові ложки какао;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 2 столові ложки сметани;
– 150 грамів маку для макової маси.

Приготування:

  1. Спочатку готуємо сирну масу. Усе, крім білків, з'єднуємо та добре перемішуємо. Білки збиваємо з дрібкою солі. Обережно з'єднати з рештою маси.
  2. Ділимо тісто на половини і одну з них змішуємо з частиною маку.
  3. Змішуємо усі сухі інгредієнти. Потім додаємо масло, яйця, сметану. Замішуємо тісто.
  4. Дно форми застеляємо пергаментом, боки змащуємо маслом. Тісто рівномірно розподіляємо по формі та ставимо у морозилку на 30 хвилин.
  5. Мак заливаємо окропом та варимо 10 – 15 хвилин. Проціджуємо через сито, додаємо цукор і перемелюємо через м'ясорубку.
  6. Тепер формуємо сам сирник: корж вишня (обсипана крохмалем), маково-сирна маса, біла сирна маса.
  7. Випікаємо 45 хвилин при 180 градусах.
  8. Наприкінці можна полити шоколадом або прикрасити на свій розсуд.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська