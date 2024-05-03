Рецепт сирника на Великдень: з ним все буде ідеально
Джерело:Cookpad
Сирник – це особливе частування, яке завжди доречне на святковому столі. Завершити застілля на цій солодкій ноті завжди буде гарною ідеєю.
Сирник з вишнею – це неперевершений смак, перед яким просто неможливо встояти. Він стає зіркою кожного застілля, якими б стравами ви не частували гостей перед цим.
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Рецепт сирника з вишнею
Час: 2 години
Порцій: 8
Інгредієнти:
сирна маса:
– 1,2 кілограма сиру;
– 6 – 8 яєць;
– 100 грамів масла;
– 60 грамів манки;
– 200 грамів цукру;
– 1 пачка ванільного цукру;
– цедра лимона;
– 50 грамів крохмалю;
– 150 грамів вишень;
корж:
– 250 грамів борошна;
– 120 грамів масла;
– 1 яйце;
– 100 грамів цукру;
– 2 столові ложки какао;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 2 столові ложки сметани;
– 150 грамів маку для макової маси.
Приготування:
- Спочатку готуємо сирну масу. Усе, крім білків, з'єднуємо та добре перемішуємо. Білки збиваємо з дрібкою солі. Обережно з'єднати з рештою маси.
- Ділимо тісто на половини і одну з них змішуємо з частиною маку.
- Змішуємо усі сухі інгредієнти. Потім додаємо масло, яйця, сметану. Замішуємо тісто.
- Дно форми застеляємо пергаментом, боки змащуємо маслом. Тісто рівномірно розподіляємо по формі та ставимо у морозилку на 30 хвилин.
- Мак заливаємо окропом та варимо 10 – 15 хвилин. Проціджуємо через сито, додаємо цукор і перемелюємо через м'ясорубку.
- Тепер формуємо сам сирник: корж вишня (обсипана крохмалем), маково-сирна маса, біла сирна маса.
- Випікаємо 45 хвилин при 180 градусах.
- Наприкінці можна полити шоколадом або прикрасити на свій розсуд.
Смачного!Вдалий експеримент: готуємо паску за рецептом Олі Полякової.